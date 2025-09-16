Οχτώ «γαλάζιοι» βουλευτές υπογράφουν την ερώτηση για τις συντάξεις χηρείας.

Νέα παρέμβαση πραγματοποίησε ομάδα βουλευτών της ΝΔ, αυτή τη φορά με ερώτηση στην Νίκη Κεραμέως για το θέμα των συντάξεων χηρείας του πρώην ΟΓΑ. Οι 8 «γαλάζιοι» που υπογράφουν την ερώτηση με χαμηλών τόνων αιχμές αυτή τη φορά, θίγουν ένα θέμα που κατά την άποψή τους δεν έχει διορθωθεί από την κυβέρνηση και ζητούν από την υπουργό Εργασίας να λάβει μέτρα.

Οι Γιώργος Καρασμάνης, Χαράλαμπος Αθανασίου, Βασίλης Γιόγιακας, Αθανάσιος Καββαδάς, Γεώργιος Κοτρωνιάς, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Φίλιππος Φόρτωμας και Ευριπίδης Στυλιανίδης, τονίζουν πως είναι «αναγκαία η αναπροσαρμογή και η αποκατάσταση των αδικιών για τις συντάξεις χηρείας του πρώην ΟΓΑ».

Ειδικότερα, οι 8 βουλευτές αναφέρουν τα εξής:

Με την θέσπιση των διατάξεων του ν. 4387/2016, γνωστού και ως «Νόμου Κατρούγκαλου», επήλθαν σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς χορήγησης συντάξεων λόγω θανάτου. Σύμφωνα με το νέο ενιαίο πλαίσιο που εφαρμόζεται στις περιπτώσεις θανάτων που έχουν επέλθει από 13/5/2016 και εφεξής, ο επιζών σύζυγος δικαιούται το 70% της σύνταξης που ελάμβανε ή εδικαιούτο να λάβει ο θανών για μία τριετία ενώ μετά το πέρας της τριετίας, εάν ο επιζών εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, η σύνταξη περιορίζεται στο ήμισυ, δηλαδή στο 35%.

Επιπλέον, με το άρθρο 1 του ν. 4499/2017 θεσπίστηκε κατώτατο όριο σύνταξης λόγω θανάτου. Ως κατώτατο ποσό ορίσθηκε το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 του ν.4387/2016 για 20 χρόνια ασφάλισης, δηλαδή το ποσό των 384,00 ευρώ το οποίο από 1/1/2025 έχει αναπροσαρμοστεί στο ποσό των 436,40 ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, οι χήρες και χήροι συνταξιούχων του πρώην ΟΓΑ των οποίων ο θάνατος επήλθε πριν την 13/5/2016 εξαιρούνται από τις ευνοϊκές προβλέψεις του νέου νόμου καθόσον εφαρμόζονται οι καταστατικές διατάξεις του Φορέα. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω συντάξεις του πρώην ΟΓΑ παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα καθώς, ο επιζών σύζυγος δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου η οποία ισούται με το μισό της κύριας σύνταξης του θανόντα (π.χ. έστω ότι ο/η θανών/ούσα λάμβανε ποσό σύνταξης 300,00 ευρώ, και ότι το ποσό των 200,00 ευρώ αντιστοιχεί στη βασική σύνταξη και το ποσό των 100,00 ευρώ στην κύρια.

Το ποσό σύνταξης που θα λάβει ο/η χήρος/α θα είναι 50,00 ευρώ), μόνο εφόσον δεν συνταξιοδοτείται από οποιαδήποτε πηγή, περιλαμβανομένου και του ΟΓΑ και δυστυχώς δεν υφίσταται κατώτατο όριο. ΕΠΕΙΔΗ, δημιουργούνται σοβαρές ανισότητες και αδικίες σε αυτούς τους συνταξιούχους που οι περισσότεροι είναι ευάλωτοι. ΕΠΕΙΔΗ, αυτός ο διαχωρισμός δημιουργεί την αίσθηση πολιτών δύο ταχυτήτων, η οποία αντιβαίνει στις αρχές της ισονομίας και ισοπολιτείας.

ΕΠΕΙΔΗ, οι ανάγκες και συνθήκες διαβίωσης των επιζώντων είναι οι ίδιες για όλους και δεν εξαρτώνται από την ημερομηνία θανάτου των συζύγων.

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

1. Πόσοι είναι οι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας του πρώην ΟΓΑ για θανάτους που επήλθαν πριν από την 13/5/2016;

2. Ποιο θα ήταν το εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος αν αυτές οι περιπτώσεις ενταχθούν στις διατάξεις ν.4387/2016;

3. Προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει σε σχετική νομοθετική ρύθμιση για την αποκατάσταση της αδικίας και την εξίσωση των παλαιών και νέων συντάξεων χηρείας;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές:

Γιώργος Καρασμάνης Βουλευτής Ν. Πέλλας

Χαράλαμπος Αθανασίου, Ν. Λέσβου

Βασίλης Γιόγιακας, Ν. Θεσπρωτίας

Αθανάσιος Καββαδάς, Ν. Λευκάδας

Γεώργιος Κοτρωνιάς, Ν. Φθιώτιδας

Θεόφιλος Λεονταρίδης, Ν. Σερρών

Φίλιππος Φόρτωμας, Ν. Κυκλάδων

Ευριπίδης Στυλιανίδης, Ν. Ροδόπης