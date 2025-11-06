Ποιοι κερδίζουν πρόωρη σύνταξη και αυξημένες αποδοχές.

Χιλιάδες ασφαλισμένοι που βρίσκονται κοντά στην έξοδο στη σύνταξη αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα χρόνια πρόσθετης ασφάλισης που είχαν στον πρώην ΟΓΑ, την περίοδο 1988-1997, σύμφωνα με διάταξη του νέου εργασιακού νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας.

Με τη ρύθμιση αυτή, ο χρόνος εκείνης της δεκαετίας - πριν από την κατάργηση του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης και τη δημιουργία του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης με τον νόμο 2458/1997- αναγνωρίζεται πλέον ως συντάξιμος και προσμετράται στον συνολικό ασφαλιστικό βίο.

Συγκεκριμένα ο νόμος αναφέρει «Ο χρόνος ασφάλισης με καταβολή εισφορών στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών του ν. 1745/1987, θεωρείται, ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου, ως χρόνος κύριας ασφάλισης και συνυπολογίζεται με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης σε οποιονδήποτε ενταγμένο στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέα κύριας ασφάλισης, εφόσον δεν αξιοποιηθεί σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2458/1997, περί συνυπολογισμού στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης και Αγροτών, ή του άρθρου 13 του ν. 2458/1997 περί διαδοχικής ασφάλισης με φορείς επικουρικής ασφάλισης».

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αφορά χιλιάδες πολίτες, όχι μόνο αγρότες, αλλά και εργαζόμενους που κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου είχαν για ένα διάστημα ασφάλιση στον ΟΓΑ, ανεξάρτητα από το αν σήμερα ανήκουν σε άλλο ταμείο του e-ΕΦΚΑ, όπως το πρώην ΙΚΑ, ο ΟΑΕΕ, τα Ταμεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών ή το Δημόσιο. Προϋπόθεση αποτελεί η καταβολή εισφορών στον τότε κλάδο πρόσθετης ασφάλισης, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μέσα στην περίοδο 1988-1997.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως σημειώνεται στην έκθεση συνεπειών που συνοδεύει το νομοσχέδιο, η διάταξη ενισχύει την αρχή της ανταποδοτικότητας του ασφαλιστικού συστήματος, επιτρέποντας την αξιοποίηση όλων των περιόδων ασφάλισης, ακόμη και σε περιπτώσεις αλλαγής επαγγελματικής δραστηριότητας. Με απλά λόγια, οι εισφορές που κατέβαλαν τότε οι ασφαλισμένοι δεν θα «χάνονται» πια, αλλά θα αναγνωρίζονται και θα προστίθενται ως διαδοχική ασφάλιση, συμβάλλοντας είτε στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος είτε στην αύξηση του τελικού ποσού της σύνταξης.

Μέχρι σήμερα, ο χρόνος της πρόσθετης ασφάλισης στον ΟΓΑ υπολογιζόταν μόνο για όσους παρέμειναν ασφαλισμένοι στον Οργανισμό και μετά το 1997, λαμβάνοντας σύνταξη αγροτών. Αντιθέτως, για όσους άλλαξαν φορέα, τα χρόνια αυτά δεν προσμετρούνταν πουθενά, με αποτέλεσμα να χάνονται έως και δέκα έτη ασφάλισης. Αυτό σήμαινε σημαντική απώλεια για πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες και εργαζόμενους, που δεν είχαν ούτε επικουρικό ταμείο στο οποίο να ενταχθούν.

Πλέον, με τη νέα ρύθμιση τα χρόνια αυτά «μεταφέρονται» αυτόματα στην κύρια ασφάλιση οποιουδήποτε ενταγμένου φορέα στον e-ΕΦΚΑ. Η εξέλιξη αυτή ευνοεί ιδιαίτερα τους ασφαλισμένους της γενιάς των Baby Boomers, οι οποίοι μπορούν να συμπληρώσουν ταχύτερα την 40ετία που απαιτείται για συνταξιοδότηση στα 62 έτη. Επιπλέον, επειδή οι εισφορές της πρόσθετης ασφάλισης θα συνυπολογίζονται, το τελικό ποσό σύνταξης θα είναι υψηλότερο.

Ενδεικτικά, ασφαλισμένος που γεννήθηκε το 1966 και στα 22 του χρόνια ασφαλίστηκε στον ΟΓΑ από το 1988 έως το 1997, πριν ξεκινήσει δική του επαγγελματική δραστηριότητα και ασφαλιστεί στον ΟΑΕΕ, μπορεί σήμερα να μετρήσει 37 χρόνια ασφάλισης. Με την προσμέτρηση της πρόσθετης ασφάλισης, θα χρειαστεί μόλις τρία ακόμη χρόνια για να θεμελιώσει δικαίωμα εξόδου στα 62, χωρίς απώλειες χρόνου.

Παρόμοια οφέλη θα έχουν και όσοι για μικρό χρονικό διάστημα είχαν ασφαλιστεί στον ΟΓΑ κατά τη δεκαετία 1988-1997, αλλά αργότερα μετακινήθηκαν σε άλλα Ταμεία. Με αυτόν τον τρόπο, οι περίοδοι ασφάλισης ενοποιούνται και η αποσπασματική απώλεια χρόνου παύει να υφίσταται.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών στην κοινωνική ασφάλιση, η νέα ρύθμιση ενδέχεται να ανοίξει και «παράθυρο» πρόωρης εξόδου για συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων, ιδίως γυναίκες που είχαν ασφάλιση στον ΟΓΑ έως το 1992 και στη συνέχεια εντάχθηκαν στο ΙΚΑ μετά το 1993. Εφόσον ο ΕΦΚΑ ερμηνεύσει τη διάταξη ως ένταξη των συγκεκριμένων ασφαλισμένων στο καθεστώς των «παλαιών», προ του 1993, ασφαλισμένων, τότε αυτές θα μπορούν να κατοχυρώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με ανήλικο τέκνο ή να κάνουν χρήση των ειδικών ορίων ηλικίας που ισχύουν για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Πρακτικά παραδείγματα:

- Ασφαλισμένος που ξεκίνησε με ΙΚΑ από το 1984 ως το 1987 συνέχισε στην πρόσθετη ασφάλιση ΟΓΑ από 1988 ως 1997 και μετά ασφαλίστηκε εκ νέου στο ΙΚΑ από το 1998 ως και σήμερα (2025) συμπληρώνει στο ΙΚΑ συνολικό χρόνο 30 ετών και μπορεί να πάρει πλήρη σύνταξη στα 67ο έτος της ηλικίας του, ή μειωμένη στα 62ο έτος. Με την αξιοποίηση όμως των 10 ετών στην πρόσθετη ασφάλιση του ΟΓΑ ο ασφαλισμένος συμπληρώνει άμεσα 40ετία και μπορεί να πάρει σύνταξη πλήρη σύνταξη στο 62ο έτος.

- Ασφαλισμένος που είχε 10 χρόνια στον κλάδο της πρόσθετης ασφάλισης ΟΓΑ και στη συνέχεια ασφαλίστηκε στον ΟΑΕΕ για 30 χρόνια μέχρι σήμερα) μπορεί να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με συνολικό χρόνο 40 ετών στο 62ο έτος της ηλικίας του. Χωρίς την ευνοϊκή διάταξη θα έβγαινε στα 67 και θα έχανε και τις εισφορές που κατέβαλλε στην πρόσθετη ασφάλιση του ΟΓΑ.