Και μετά τους πειράζει η τοξικότητα της ...Καρυστιανού!

Απίστευτο.

Μετά την τραγωδία με 15 νεκρούς ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής από το βήμα της Βουλής απευθύνεται στην προοδευτική αντιπολίτευση που ζητά πραγματική έρευνα για το περιστατικό με το αμίμητο «εγώ πιστεύω το Λιμενικό εσείς τους διακινητές»!!!

Μάλιστα! Η αντιπολίτευση πιστεύει τους διακινητές, τους κάνει ...πλάτες! Το να ζητάς πραγματική έρευνα (όχι σαν αυτή που έγινε για το ναυάγιο στην Πύλο) σε καθιστά ...ύποπτο για τον πατριωτισμό σου! Αν βγάζεις συμπεράσματα πριν την έρευνα είσαι ...πατριώτης!

Όποιοι ξεσηκώθηκαν με την Καρυστιανού που μίλησε για πιθανή προδοσία στα ελληνοτουρκικά τώρα ...ούτε κουβέντα! Οι κομματικοί αντίπαλοι είναι εξ ορισμού με τους εχθρούς της χώρας! Όχι απλώς "τοξικότητα", αλλά μετεμφυλιακή φρασεολογία, το τελευταίο που χρειάζεται σήμερα η χώρα!

Χωρίς καμιά παραίτηση, χωρίς κανένα «άδειασμα» από το Μαξίμου!

Και χωρίς η αντιπολίτευση να το καθιστά μείζον θέμα!

Β.Σκ.