«Με την εμπειρία της «διαχείρισης» της τραγωδίας της Πύλου και τις πολιτικές της συσκότισης στις οποίες ειδικεύεται η κυβέρνηση, είναι καθολική η απαίτηση για να μην υπάρξει συγκάλυψη»

Ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του για το ναυάγιο ανοιχτά της Χίου με τους 15 νεκρούς και του δεκάδες τραυματίες επισημαίνει την ανάγκη για διαφάνεια και υπευθυνότητα στη διαχείριση μεταναστευτικών ροών.

Τονίζει πως για άλλη μια φορά το Αιγαίο μετατρέπεται σε τάφο για «ανώνυμους απελπισμένους», που αναζητούν ασφάλεια και ένα καλύτερο μέλλον, ενώ η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης επικεντρώθηκε στην απόδοση ευθυνών αποκλειστικά στους διακινητές, πριν ολοκληρωθεί οποιαδήποτε έρευνα.

Σύμφωνα με τον κ. Τσίπρα, η εμπειρία προηγούμενων τραγωδιών, όπως αυτή της Πύλου, δείχνει ότι η σημερινή κυβέρνηση ειδικεύεται σε πολιτικές συσκότισης. Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά «Με τον αρμόδιο υπουργό, γνωστό για τις ξενοφοβικές αντιλήψεις του, να αποδίδει όλες τις ευθύνες στους «δολοφόνους διακινητές», πριν ακόμα υπάρξει οποιαδήποτε έρευνα. Με την εμπειρία της «διαχείρισης» της τραγωδίας της Πύλου. Με τις πολιτικές της συσκότισης στις οποίες ειδικεύεται η σημερινή κυβέρνηση. Μία είναι σήμερα η καθολική απαίτηση: Καμιά συγκάλυψη!»

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

{https://www.facebook.com/100044327474806/posts/1435247084629527/?mibextid=wwXIfr&rdid=whHcoBxtPA9zVLvE#}