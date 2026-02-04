Ο Βασίλης Μίχας αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στη σειρά «Maestro».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου ο Βασίλης Μίχας, όπου αποκάλυψε πως θα συμμετάσχει στη νέα σεζόν του «Maestro».

Όπως έχει γίνει γνωστό μέχρι τώρα, τα γυρίσματα για τη νέα σεζόν έχουν ήδη ξεκινήσει και οι συντελεστές έχουν πραγματοποιήσει ορισμένες σκηνές στους Παξούς αλλά και στο εξωτερικό.

Με τη σειρά του, το μοντέλο και ηθοποιός, αποκάλυψε στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, πως θα εμφανιστεί στη σειρά σε ρόλο «σκίπερ», έχοντας κάνει ήδη το πρώτο του γύρισμα.

Χωρίς να αποκαλύπτει περαιτέρω πληροφορίες για τον ρόλο του, ο Βασίλης Μίχας εξήγησε: «Θα είμαι στο «Maestro». Η συμμετοχή μου στις «Σέρρες» φαντάζει μακρινό και τα γυρίσματα έγιναν πριν έξι μήνες. Στο «Maestro», δεν με έχετε δει ακόμα… Το μόνο που ξέρω είναι ότι θα είμαι σκίπερ, δεν ξέρω τι έχει σκεφτεί ο Χριστόφορος (Παπακαλιάτης), κάτι βλέπει. Έχω κάνει γύρισμα, ήταν ανάλαφρα, λίγο ερωτικά… Δεν λέω τίποτα άλλο».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίον τον υποδέχτηκαν οι συνάδελφοί του στα γυρίσματα της σειράς: «Από την πρώτη στιγμή που πήγα ένιωσα πολύ καλά με τα παιδιά, με την ομάδα. Ο Χριστόφορος super. Με αγκάλιασαν κατευθείαν. Εκκρεμούν γυρίσματα ακόμα. Δεν ξέρω τι γίνεται με τους υπόλοιπους. Είχα δει μερικά επεισόδια. Έκανα γυρίσματα στους Παξούς και θα ξανά κάνω. Ήταν φανταστικά, σα να έκανα διακοπές. Θα ξανά πάω τον Απρίλιο. Κάνανε κάποια γυρίσματα τώρα αλλά έχει ακόμα».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε εν συντομία και στη σειρά «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη όπου συμμετείχε στη δεύτερη σεζόν, αποκαλύπτοντας πως δεν θεωρεί πιθανό να υπάρξει και τρίτος κύκλος.

