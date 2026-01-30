Ο Λευτέρης Νικόλιζας και η Μπέσσυ Αργυράκη μιλούν για την γνωριμία και τον γάμο τους.

Στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ βρέθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου η Μπέσσυ Αργυράκη και ο Λευτέρης Νικόλιζας, όπου και παραχώρησαν μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το ζευγάρι μίλησε για τον γάμο τους, που πλέον μετράει 42 χρόνια, ενώ μεταξύ άλλων αποκάλυψαν, πως η γνωριμία τους, προήλθε από προξενιό.

Η Μπέσσυ Αργυράκη και ο Λευτέρης Νικολιζάς στον καναπέ του «Στούντιο 4»

Αρχικά, το ζευγάρι ρωτήθηκε για τα χρόνια που έχουν μία κοινή πορεία στη ζωή, με τον Λευτέρη Νικόλιζα να αναφέρει: «Είμαστε 42 χρόνια μαζί, γιατί παντρευτήκαμε το ’84… 42 χρόνια γεμάτα θα έλεγα, από πάσης φύσεως. Τα έχουμε πει τόσες φορές για το πώς γνωριστήκαμε… Θα σας φανεί περίεργο και παράξενο το πώς γνωριστήκαμε, αλλά έγινε με προξενιό. Γίνονται το ’26 προξενιά; Δεν το ακούω τώρα…».

Και συνέχισε μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο ο ερμηνευτής γνώρισε την Μπέσσυ Αργυράκη: «Ένας πολύ καλός μου φίλος και συνάδελφος είχε μια σχέση με μια συνάδελφο της Μπέσσυς, την Έφη Σαρρή. Σε ένα διάλειμμα της δουλειάς μας (με τον φίλο του) συζητούσαμε για το τι θα κάνουμε, αν θα παντρευτούμε, αν θα κάνουμε οικογένεια… Εγώ είχα κατά νου τον γάμο. Τότε ήμουν 39 ετών και ήθελα οπωσδήποτε να κάνω οικογένεια. Είχα κάνει καριέρα, είχα μαζέψει κάποια χρήματα και είπα ότι πρέπει να κάνω οικογένεια. Τότε ο φίλος μου είπε ότι έχει μία ιδέα… Μου είπε ο φίλος μου πως η Έφη έχει μια φίλη, η οποία και εκείνη θέλει να κάνει οικογένεια. Καρμικό είναι;».

Με τη σειρά της, η Μπέσσυ Αργυράκη, πρόσθεσε: «Δούλευα με την Έφη τότε, και είχε έρθει στο καμαρίνι, πέταξα τα λουλούδια και λέω: «Τι να το κάνεις αν δεν έχεις και έναν άνθρωπο δίπλα σου να σε καταλαβαίνει;» και με ρωτάει: «Δηλαδή, τι θέλεις;» και της είπα ότι θα ήθελα κάτι σοβαρό στην ζωή μου. Όλο αυτό έγινε με διαφορά μερικών ωρών…», εξήγησε και ο σύζυγός της πήρε το λόγο για να προσθέσει:

«Βγήκαμε για φαγητό οι τέσσερις μας, μου είπαν ποια είναι. Εγώ ενθουσιάστηκα. Την Μπέσσυ την έβλεπα, την θαύμαζα, 27 χρονών τότε… Δέσαμε αμέσως, σαν να γνωριζόμασταν χρόνια», κατέληξε ο Λευτέρης Νικόλιζας.

