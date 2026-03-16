Σημαντική βελτίωση κατέγραψε ο Όμιλος ΔΕΗ στην αξιολόγηση βιωσιμότητας της EcoVadis, μιας από τις πλέον αναγνωρισμένες διεθνώς εταιρείες αξιολόγησης επιδόσεων ESG. Στην αξιολόγηση του 2025, η βαθμολογία της εταιρείας αυξήθηκε κατά οκτώ μονάδες, φθάνοντας τους 65 βαθμούς σε σύνολο 100, έναντι 57 το προηγούμενο έτος. Η επίδοση αυτή κατατάσσει τη ΔΕΗ στο κορυφαίο 28% των εταιρειών παγκοσμίως που αξιολογήθηκαν από την EcoVadis για το 2025.

Η βαθμολογία της ΔΕΗ διαμορφώνεται επίσης τρεις μονάδες υψηλότερα από τον μέσο όρο του κλάδου της ενέργειας – ο οποίος περιλαμβάνει εταιρείες ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού – επιβεβαιώνοντας τη συνεχή πρόοδο του Ομίλου στην ενσωμάτωση αρχών βιωσιμότητας στη λειτουργία και τη στρατηγική του.

Η EcoVadis αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς πλατφόρμες αξιολόγησης εταιρικής βιωσιμότητας, με περισσότερα από 17 χρόνια εμπειρίας και δίκτυο άνω των 130.000 εταιρειών παγκοσμίως. Η μεθοδολογία της βασίζεται σε διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας και αξιολογεί τον βαθμό ενσωμάτωσης των αρχών ESG στο επιχειρηματικό μοντέλο και στις λειτουργίες των οργανισμών. Η αξιολόγηση επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: περιβάλλον, εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα, επιχειρηματική ηθική και βιώσιμες προμήθειες.

Η βελτιωμένη επίδοση της ΔΕΗ αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στην παροχή πρόσθετων στοιχείων και τεκμηρίωσης σχετικά με δράσεις που αφορούν το περιβάλλον, τα εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα. Στις ενέργειες αυτές περιλαμβάνονται εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, ενίσχυση εσωτερικών διαδικασιών και επικοινωνίας, καθώς και δημοσιοποίηση επιπλέον δεικτών απόδοσης, ιδίως στον τομέα της βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας. Στη βελτίωση της αξιολόγησης συνέβαλε επίσης η προσκόμιση πρόσθετων πιστοποιήσεων ISO, όπως η ISO 45001 για τη διαχείριση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Τα τελευταία χρόνια η ΔΕΗ υλοποιεί τον μετασχηματισμό της με στρατηγική κατεύθυνση τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενεργειακή μετάβαση. Στο επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο για την περίοδο 2026–2028, ο Όμιλος επιταχύνει τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ευέλικτη παραγωγή και σύγχρονες ενεργειακές υποδομές, ενισχύοντας παράλληλα τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του.

Με βασικούς άξονες την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την πλήρη απολιγνιτοποίηση έως το 2026, η ΔΕΗ στοχεύει στη σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ενεργειακού συστήματος. Παράλληλα, επενδύει στον εκσυγχρονισμό των δικτύων και στην ανάπτυξη νέων ενεργειακών λύσεων για τους πελάτες, στηρίζοντας τον εξηλεκτρισμό και την ψηφιακή μετάβαση.

Στόχος του Ομίλου παραμένει η δημιουργία διαμοιραζόμενης αξίας για την οικονομία και την κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών και συμβάλλοντας στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.