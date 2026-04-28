Σύντομα τα νέα στελέχη θα βρίσκονται σύντομα μπροστά από τις κάμερες και θα δίνουν τη «μάχη» των πάνελ.

Είναι ξεκάθαρο ότι σταδιακά θα αρχίσουν να πραγματοποιούν τηλεοπτικές εμφανίσεις ορισμένα «φρέσκα» πρόσωπα από τον υπό διαμόρφωση πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα.

Το ζήτημα έχει ήδη συζητηθεί στην Αμαλίας και σύντομα τα νέα στελέχη θα βρίσκονται σύντομα μπροστά από τις κάμερες και θα δίνουν τη «μάχη» των πάνελ.

Την αρχή έχει κάνει η Θεώνη Κουφονικολάκου, με δύο εμφανίσεις τις τελευταίες ημέρες.

Μάλιστα, στη «Ναυτεμπορική TV», άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για το θέμα της ΑΜΚ της ΔΕΗ.

Πιο συγκεκριμένα, η υπευθυνη Δημοσίων Σχέσεων του Ινστιτούτου Τσίπρα, σημείωσε πώς «Ανακοινώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με μια συμμετοχή εκ μέρους του Δημοσίου 1,3 δισ. ευρώ. Θυμίζω εδώ ότι το Δημόσιο στην προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ δεν συμμετείχε γιατί θεώρησε ότι τα 650 εκατομμύρια που κλήθηκε να καταβάλει τότε αποτελούν σπατάλη. Και τώρα έρχεται να βάλει πλάτη με 1,3 δισ., τη στιγμή που το κέρδος του Δημοσίου από τα μερίσματα για το 2025 ως προς τη ΔΕΗ ήταν μόλις 50 εκατομμύρια ευρώ. Σε μια χώρα που έχουμε τη μεγαλύτερη ενεργειακή φτώχεια στην Ευρώπη, μαζί με τη Βουλγαρία, όπου ένας στους πέντε συμπολίτες μας δεν μπορούσε να ζεσταθεί. Σε μια χώρα όπου δεν παρακολουθεί κανένας την αύξηση των τιμών και δεν παρεμβαίνει κανείς ούτε στο στεγαστικό, ούτε στην ακρίβεια, ούτε στην ενέργεια.

Έρχεται το Δημόσιο και βάζει 1,3 δισ. ρίχνοντας το ποσοστό της συμμετοχής του. Δηλαδή πηγαίνει από το 35,3% αν δεν απατώμαι στο 33,4% συμμετοχής. Άρα βγαίνει ζημιωμένο ποικιλοτρόπως και πάνω απ' όλα ποιος βγαίνει ζημιωμένος στο τέλος της ημέρας; Ο πολίτης υπήρξε. Μάλιστα, δεν το πιστεύω κιόλας που το ακούω. Υπήρξε και μία δήλωση της διοίκησης της ΔΕΗ προκλητικότατη, προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, "Ελάτε να επενδύσετε στην Ελλάδα, διότι η τιμή του ρεύματος της χονδρικής είναι πάρα πολύ υψηλή. Ελάτε, είναι καλό πεδίο».

Α.Γ.