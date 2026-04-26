Νέα επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που δείχνει να φοβάται και για τη δεύτερη θέση!

«Αναρωτηθείτε: Ποιος μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία; Κάποιος που υπέστη ως αντιπολίτευση τη μεγαλύτερη ήττα σε μισό αιώνα Μεταπολίτευσης;».

Το είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ για τον Αλέξη Τσίπρα, δείχνοντας ποιον θεωρεί πραγματικά αντίπαλό του ενόψει των εκλογών.

Δεν θα αναφερθούμε στα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ του 2012 και τη συγκυβέρνησή του με τη ΝΔ.

Ούτε στο ότι ο Αλέξης Τσίπρας με το -ταπεινωτικό- 17% των εκλογών αποχώρησε και ορθώς από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ως αρχηγός του ΠΑΣΟΚ έλαβε στις εκλογές του Μαΐου του 2023 11,46%, πολύ κάτω από τον Τσίπρα, και τις ευρωεκλογές του Ιουνίου του 2024 12,79%, πίσω από τον Στέφανο Κασσελάκη που έλαβε 14,92%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Έγινε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης όχι από τη λαϊκή ψήφο αλλά από τις αλλεπάλληλες διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ που αποτέλεσε και τον "χορηγό" του, ενώ αμφισβητήθηκε προηγουμένως από το ΠΑΣΟΚ το οποίο εν συνεχεία τον επανεξέλεξε αρχηγό του.

Ο Ν. Ανδρουλάκης δείχνει σαν να έχει πάθει ...ψύχωση με τον πρώην πρωθυπουργό, προφανώς επειδή ανησυχεί μήπως το ΠΑΣΟΚ εκτός από τον Μητσοτάκη το περάσει στις εκλογές και το νέο κόμμα Τσίπρα. Είναι δε κάποιες στιγμές που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν δείχνει να κάνει καν διμέτωπο αγώνα αλλά ...μονομέτωπο!

Τ.Τε.