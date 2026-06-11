Ερώτηση για τα προγράμματα κατά της παιδικής παχυσαρκίας κατέθεσε ο Παύλος Πολάκης.
Την ερώτηση συνυπογράφουν εννιά βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ «αγνοώντας» το γεγονός ότι ο Παύλος Πολάκης τέθηκε εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρόεδρό του.
Και όχι μόνο ο Νίκος Παππάς και η Ρένα Δούρου αλλά και βουλευτές που βρίσκονται απέναντι, όπως ο Χάρης Μαμουλάκης και Κατερίνα Νοτοπούλου και ο Κώστας Μπάρκας.
«Αδειάζοντας» πλήρως την απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου να θέσει τον Χανιώτη βουλευτή εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ!
Δικαιολογημένα συνεργάτες του Π. Πολάκη σημειώνουν: «Την ερώτηση ενός "Αναξάρτητου" βουλευτή συνυπογράφουν άλλοι 9 βουλευτές από την Κοινοβουλευτική Ομάδα από την οποία αποπέμφηκε».
Αν ο Σ. Φάμελλος δεν διαμορφώσει στρατηγική με αρχή, μέση και τέλος, θα έχει ανυπέρβλητα προβλήματα το αμέσως προσεχές μέλλον.
Β.Σκ.