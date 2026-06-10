Tο ΔΩΡΕΑΝ Μουντιαλικό παιχνίδι προβλέψεων, είναι στη Superbet και προσφέρει έπαθλο έως 1.000.000€* στους νικητές.

H SUPER ΤΡΙΛΙΖΑ, το ΔΩΡΕΑΝ Μουντιαλικό παιχνίδι προβλέψεων, είναι στη Superbet και προσφέρει έπαθλο έως 1.000.000€* στους νικητές.

Πώς παίζεις SUPER ΤΡΙΛΙΖΑ;

Η SUPER ΤΡΙΛΙΖΑ είναι εδώ, χωρίς κατάθεση και χωρίς κόστος συμμετοχής!

Χρειάζεται απλώς να έχεις ενεργό και ταυτοποιημένο λογαριασμό!

Αφού μπεις στο παιχνίδι, θα σου ζητηθεί να διαλέξεις μία από τις 3 κάρτες που θα εμφανιστούν στην οθόνη σου. Οι κάρτες αυτές κρύβουν προβλέψεις σε σχηματισμό 3x3 (3 γραμμές και 3 στήλες, δηλαδή 9 τετράγωνα συνολικά).

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Οι προβλέψεις είναι βασισμένες σε επιλεγμένα ματς του Μουντιάλ. Μόλις επιλέξεις κάρτα, σημαίνει ότι αυτές οι προβλέψεις σου ανήκουν.

Αν δεν σου αρέσουν οι προβλέψεις που σου έτυχαν, μπορείς να αλλάξεις γνώμη και να επιλέξεις άλλη κάρτα. Ωστόσο αλλαγή κάρτας μπορείς να κάνεις μόνο μία φορά.

Σκοπός είναι να δεις τις προβλέψεις σου να επιβεβαιώνονται, σχηματίζοντας τρίλιζες, δηλαδή τρεις σωστές προβλέψεις στην σειρά. Οριζόντια, κάθετα ή διαγώνια, ακριβώς όπως το κλασικό παιχνίδι τρίλιζας.

Η συμμετοχή στη SUPER ΤΡΙΛΙΖΑ δεν απαιτεί καμία κατάθεση από πλευράς σου, ούτε συγκεκριμένο ελάχιστο υπόλοιπο στον λογαριασμό σου, παρά μόνο να διαθέτεις ενεργό και ταυτοποιημένο λογαριασμό.

Τι κερδίζεις;

Με κάθε τρίλιζα που επιβεβαιώνεται, αποκτάς τη δυνατότητα να διεκδικήσεις μεγαλύτερα έπαθλα. Όσο περισσότερες τρίλιζες πετυχαίνεις, τόσο μεγαλύτερες είναι οι ανταμοιβές που μπορείς να κερδίσεις.

Πώς λειτουργούν οι προβλέψεις πάνω στις κάρτες;

Κάθε τετράγωνο αντιστοιχεί σε μια πρόβλεψη σχετικά με μια συγκεκριμένη αγορά ενός αθλητικού γεγονότος, π.χ. “Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στον ποδοσφαιρικό αγώνα Ομάδα Α - Ομάδα Β”.

Μετά την ολοκλήρωση του ποδοσφαιρικού αγώνα, η πρόβλεψη θα χαρακτηριστεί είτε ως “κερδισμένη” (με το αντίστοιχο τετράγωνο να αποκτά πράσινο χρώμα, στην περίπτωση που η πρόβλεψη επαληθεύτηκε), είτε ως “χαμένη” (με το αντίστοιχο τετράγωνο να αποκτά κόκκινο χρώμα, στην περίπτωση που η πρόβλεψη δεν επαληθεύτηκε).

Στην περίπτωση που η αθλητική αγορά την οποία αντιπροσωπεύει κάποιο τετράγωνο βρίσκεται σε εκκρεμότητα (π.χ. αθλητική αγορά που αφορά στον συνολικό αριθμό φάουλ σε έναν αγώνα, οπότε απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά το τέλος της αναμέτρησης το οποίο ενδέχεται να υπερβεί τη μία ώρα, ώστε να επιβεβαιωθούν τα επίσημα στατιστικά), το αντίστοιχο τετράγωνο έχει πορτοκαλί χρώμα, μέχρι την οριστική διευθέτηση της αθλητικής αγοράς.

Κάθε ένα από τα τετράγωνα στην κάρτα σου αντιστοιχεί σε ποικίλες αθλητικές αγορές, όπως το τελικό σκορ, το πλήθος των τερμάτων ή των καρτών σε μια αναμέτρηση. Οι προβλέψεις αυτές αφορούν συγκεκριμένα γεγονότα και προκύπτουν μέσα από μια διαδικασία τυχαίας επιλογής.

Μπορώ να αλλάξω την κάρτα μου για δεύτερη φορά;

Όχι, σε κάθε γύρο του παιχνιδιού, έχεις τη δυνατότητα μιας μόνο αλλαγής κάρτας. Σε περίπτωση που επιλέξεις να το κάνεις, θα παίξεις με την αμέσως επόμενη τυχαία κάρτα που θα εμφανιστεί στην οθόνη σου, χωρίς δυνατότητα νέας αλλαγής, μέχρι να ολοκληρωθεί αυτός ο γύρος του παιχνιδιού.

Επίσης, μετά την έναρξη του αθλητικού γεγονότος, δεν μπορείς να κάνεις καμία αλλαγή.

Ποια είναι η προθεσμία συμμετοχής στη SUPER ΤΡΙΛΙΖΑ;

Για να πάρεις μέρος σε έναν γύρο του παιχνιδιού, πρέπει να έχεις επιλέξει την κάρτα με την οποία θα συμμετάσχεις πριν από την ώρα έναρξης του αγώνα.

Πώς μπαίνεις να παίξεις SUPER ΤΡΙΛΙΖΑ;

Τα βήματα είναι απλά:

Συνδέεσαι στον λογαριασμό σου Επιλέγεις το εικονίδιο της προσφοράς SUPER ΤΡΙΛΙΖΑ που βρίσκεται στην αρχική σελίδα Επιλέγεις το κουμπί “ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ”

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις