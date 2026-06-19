Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρικάκο, μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες θα καθοριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας

Την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των επιμελητηρίων ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) Γιάννη Βουτσινά και τους προέδρους των επιμελητηρίων από όλη τη χώρα.

Στο επίκεντρο της διαβούλευσης βρέθηκε η διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αναβαθμισμένου νομοθετικού πλαισίου για τον επιμελητηριακό θεσμό, με τον υπουργό να επαναλαμβάνει τη δέσμευση της κυβέρνησης για αλλαγή του σχετικού νόμου εντός του 2026. Όπως τόνισε, η νομοθέτηση πρέπει να προκύπτει μέσα από στενή συνεργασία με τους φορείς που αφορά, υπογραμμίζοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις θα βασιστούν στις ανάγκες και τις προτάσεις της ίδιας της επιμελητηριακής κοινότητας.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο των επιμελητηρίων στην εκπροσώπηση της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας, επισημαίνοντας τη συμβολή τους στην ενίσχυση της παραγωγικής βάσης, της περιφερειακής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη στήριξης της επιχειρηματικότητας στις περιφέρειες και τις παραμεθόριες περιοχές, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την παραμονή και δραστηριοποίηση των νέων στους τόπους τους. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τις βασικές κατευθύνσεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, ο οποίος δίνει προτεραιότητα στη βιομηχανία, τη μεταποίηση και την περιφερειακή ανάπτυξη, προβλέποντας ειδικό καθεστώς ενισχύσεων ύψους 150 εκατ. ευρώ ετησίως. Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται για περιοχές με εισόδημα κάτω από το 70% του εθνικού μέσου όρου, καθώς και για τους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας που επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Απευθυνόμενος στους προέδρους των επιμελητηρίων, ο υπουργός Ανάπτυξης ζήτησε να καταθέσουν με σαφήνεια τις θέσεις, τις ανάγκες και τις προτάσεις τους για τις αλλαγές που απαιτούνται στον θεσμό. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η διεξαγωγή ενός ανοικτού και θεσμικού διαλόγου, που θα οδηγήσει στη διαμόρφωση ενός νομοσχεδίου με τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση.

Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρικάκο, μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες θα καθοριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας. Παράλληλα, θα συγκροτηθεί ειδική επιτροπή, η οποία θα επεξεργαστεί και θα αξιολογήσει τις προτάσεις των επιμελητηρίων, με στόχο την κατάρτιση του νέου νομοσχεδίου σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο υπουργός έκανε λόγο για μια σημαντική θεσμική παρέμβαση που αφορά όχι μόνο τα επιμελητήρια και την επιχειρηματικότητα, αλλά και τη συνολική λειτουργία της ελληνικής οικονομίας, υπογραμμίζοντας ότι η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και επιχειρηματικής κοινότητας προϋποθέτει ουσιαστικό και αξιόπιστο διάλογο.