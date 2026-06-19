Οι πετσέτες του μπάνιου μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε εστίες βακτηρίων λόγω της υγρασίας.

Όταν απλώνετε τις πετσέτες σας μετά το ντους, ίσως αναρωτιέστε: Πόσες φορές μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια πετσέτα μπάνιου πριν καταλήξει στα άπλυτα; Πρέπει να τις πλένουμε μετά από κάθε χρήση; Μία φορά την εβδομάδα; Ή μήπως μόνο όταν αρχίσουν να μυρίζουν κάπως... περίεργα;

Αν έχετε κάνει ποτέ αυτή την ερώτηση στον εαυτό σας, δεν είστε οι μόνοι.

Για να πάρουμε μια ξεκάθαρη απάντηση, ρωτήσαμε μερικούς ειδικούς και διαπιστώσαμε ότι, ως επί το πλείστον, συμφωνούν πως δεν υπάρχει μια ενιαία απάντηση που να ισχύει για όλους.

«Η απάντηση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις προσωπικές προτιμήσεις του καθενός», δήλωσε στο Southern Living η Wendy Saladyga, ειδικός σε θέματα λεκέδων και στέλεχος της Henkel. Όπως εξηγεί, τα πάντα εξαρτώνται από παράγοντες όπως το πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις πετσέτες σας, πού τις χρησιμοποιείτε και πόσο καλά στεγνώνουν ανάμεσα στις χρήσεις.

Πριν μπούμε στις λεπτομέρειες, η σύντομη απάντηση είναι ότι δεν χρειάζεται να βάζετε πλυντήριο κάθε μέρα – ωστόσο, μερικές απλές συνήθειες μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στο να διατηρούνται οι πετσέτες σας απαλές και, κυρίως, καθαρές.

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Κάθε πότε πρέπει να πλένουμε τις πετσέτες;

«Γνωρίζω ανθρώπους που πλένουν την πετσέτα τους μετά από κάθε χρήση. Αν όμως την απλώνετε προσεκτικά και στεγνώνει εντελώς ανάμεσα στις χρήσεις, μπορείτε να την κρατήσετε για 5 έως 8 χρήσεις», αναφέρει η Saladyga. «Αν όμως εσείς ή τα παιδιά σας προτιμάτε να τις αφήνετε σωρό στο πάτωμα, όπου η πετσέτα δεν στεγνώνει ποτέ και μαζεύει τρίχες από το κατοικίδιό σας, τότε το πλύσιμο μετά από κάθε χρήση είναι η καλύτερη επιλογή».

Η Sacha Dunn από την εταιρεία Common Good, η οποία παράγει φυσικά προϊόντα καθαρισμού, πιστεύει ότι πρέπει να τις πλένουμε λίγο πιο συχνά. «Οι πετσέτες μπάνιου πρέπει να πλένονται μετά από 3-4 χρήσεις – με την προϋπόθεση ότι τις απλώνετε για να στεγνώσουν πλήρως στο ενδιάμεσο», λέει. «Οι πετσέτες παγιδεύουν την υγρασία και μπορούν να γίνουν εστίες αναπαραγωγής βακτηρίων και μούχλας, ακόμη και αν δεν φαίνονται ή δεν μυρίζουν λερωμένες».

Η ίδια προσθέτει ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε την κοινή λογική αλλά και την όσφρησή μας: «Αν η πετσέτα δεν στεγνώσει καλά ή αρχίσει να μυρίζει, πλύντε την νωρίτερα».

Ωστόσο, υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις, ανάλογα με το πού χρησιμοποιήθηκε η πετσέτα. «Αν έχετε ιδρώσει πολύ (για παράδειγμα, μετά το γυμναστήριο) ή αν έχετε ευαίσθητο δέρμα και αλλεργίες, είναι προτιμότερο να τις πλένετε συχνότερα», τονίζει η Rechelle Balanzat, ιδρύτρια της υπηρεσίας καθαρισμού Juliette. «Ο ιδρώτας, τα βακτήρια και τα μικρόβια των αποδυτηρίων προσκολλώνται στο ύφασμα».

Η Balanzat συνιστά επίσης οι πετσέτες χεριών να αλλάζουν κάθε 1-2 ημέρες, ειδικά στα κοινόχρηστα μπάνια. «Τις αγγίζουμε συχνά και μαζεύουν περισσότερα βακτήρια από τα χέρια και τις επιφάνειες», εξηγεί.

Μας δίνει μάλιστα και μια επιπλέον συμβουλή: «Αν η πετσέτα σας μυρίζει άσχημα ακόμα και μετά από μία ή δύο χρήσεις, δεν είναι απλώς νωπή – είναι βρώμικη. Αυτή η μυρωδιά μούχλας σημαίνει ότι τα βακτήρια είναι ήδη εκεί. Πλύντε την σε ζεστό νερό προσθέτοντας ένα φλιτζάνι λευκό ξύδι για να εξουδετερώσετε τις οσμές, να καθαρίσουν οι ίνες και να απομακρυνθούν τα κατάλοιπα από το απορρυπαντικό».