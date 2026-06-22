«Η επανεμφάνιση Τσίπρα, η φιλοδοξία του να δημιουργήσει μια ευρεία συμπαράταξη της Αριστερά θεωρώ ότι αποτελεί ένα θετικό γεγονός και για τη χώρα και για την Αριστερά», είπε ο Γιάννης Δραγασάκης.

«Πρόκειται για αστικό μύθο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να βγάλει τη χώρα από το ευρώ, αυτή τη μυθολογία υπηρετεί και ο κ. Στουρνάρας», δήλωσε ο Γιάννης Δραγασάκης στα Παραπολιτικά, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Γιάννη Στουρνάρα στα Νέα, όπου μεταξύ άλλων τόνισε ότι «ο κ. Δραγασάκης μού είχε στείλει τότε τον κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου» για το παράλληλο νόμισμα. «Είναι ψέμα, με ξενίζουν όλα αυτά, ο κ. Στουρνάρας από ότι φαίνεται ασχολείται με άλλα πράγματα παρά με τα καθήκοντά του», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά στον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι η φιλοδοξία του να δημιουργήσει μια ευρεία συμπαράταξη της Αριστερά είναι ένα θετικό γεγονός και για τη χώρα και για την Αριστερά, ενώ τόνισε ότι ο ρόλος του πρώην πρωθυπουργού είναι καθοριστικός.

Για τις θέσεις της ΕΛ.Α.Σ. σε σχέση με τη φορολογική μεταρρύθμιση

«Μια από τις μεγάλες εκκρεμότητες που έχουμε ως χώρα είναι το θέμα της φορολογικής μεταρρύθμισης που δεν έχει γίνει ποτέ. Η Ελλάδα υστερεί σε φορολογικά έσοδα και η υστέρηση οφείλεται αφενός μεν στην φοροδιαφυγή και αφετέρου στις μεγάλες ανισότητες που υπάρχουν στο φορολογικό σύστημα άρα υπάρχει ανάγκη ανακατανομής των φορολογικών βαρών. Υποθέτω ότι αυτά που έχουν ανακοινωθεί εντάσσονται σε ένα συνολικότερο σχέδιο το οποίο μπορούμε να το αξιολογήσουμε όταν το δούμε ολοκληρωμένο. Προφανώς υπάρχουν περιοχές οι οποίες και φοροδιαφεύγουν και υπο-φορολογούνται κι όλα αυτά πρέπει να επανεξεταστούν… Πρέπει να το δούμε ολοκληρωμένα και όχι αποσπασματικά».

Για τη συνέντευξη Στουρνάρα, που ανέφερε ότι ο κ.Δραγασάκης είχε στείλει τον κ. Παπαδημητρίου για το παράλληλο νόμισμα

«Είναι ψέμα και πραγματικά αναρωτιέμαι πως ένας άνθρωπος ο οποίος προΐσταται ενός τόσο σημαντικού θεσμού καταφεύγει να λέει ψέματα τόσο ψυχρά. Δεν είναι καινούργιο το θέμα, εδώ υπάρχει ένας αστικός μύθος στον οποίο έχουν συσπειρωθεί διάφορες δυνάμεις σύμφωνα με τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να βγάλει τη χώρα από το ευρώ. Έχει παιχτεί με άπειρους τρόπους και σε άπειρες παραλλαγές, αυτή τη μυθολογία υπηρετεί και ο κ. Στουρνάρας χρόνια τώρα αλλά το καινούργιο στοιχείο είναι ότι εμπλέκει εμένα. Είναι γνωστό ότι η μάχη που έδινα, η γραμμή μας ήταν αυτή, ότι θα κάνουμε ότι μπορούμε στα πλαίσια της ευρωζώνης, δεν τίθεται θέμα εξόδου από το ευρώ διότι η είσοδος στο ευρώ αποτελεί μια στρατηγική επιλογή. Αν θες να την αλλάξεις δεν μπορείς να την αλλάξεις έτσι ξαφνικά, πρέπει να νομιμοποιηθεί με μια δημοκρατική εντολή του λαού, που δεν την είχαμε, πρέπει να συμφωνείς ότι πρέπει να γίνει… το καινούργιο στοιχείο είναι ότι εμπλέκει εμένα και το καινούργιο στοιχείο είναι ότι μιλάει ότι όλα αυτά τα θέλαμε και μετά την επίτευξη της συμφωνίας».

Για την άποψη του Λαφαζάνη για το νόμισμα

«Όλα τα κόμματα μπορεί να έχουν στο εσωτερικό τους μειοψηφικές απόψεις αυτό το οποίο μετράει είναι η επίσημη γραμμή του κόμματος, και η επίσημη θέση του κόμματος, και έγιναν ψηφοφορίες μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ και τα ποσοστά ήταν γύρω στο 70% ότι πάμε με την γραμμή εντός της ευρωζώνης και ένα 25-30% συζητούσε το ενδεχόμενο αποχώρησης. Επομένως η γραμμή ήταν σαφής, το ότι έχει ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνης της περιόδου, έχει. Το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε δεν ήταν οι απόψεις Λαφαζάνη ήταν ότι υπήρξε μια διάχυτη άποψη, άτυπη, ότι αν πιέζαμε, αν εκβιάζαμε με την έξοδο από το ευρώ τάχατες οι ευρωπαίοι θα υποχωρούσανε. Την άποψη αυτή συμμερίστηκε και ο Βαρουφάκης σε κάποιο σημείο, με τον τρόπο τον πληθωρικό που είχε την έκανε σημαία του και έτσι αναγνωρίζω ότι έχουμε ευθύνη στο ότι επικράτησε η αντίληψη αλλά μιλάμε για 10 χρόνια μετά και νομίζω ότι όλοι ενδιαφερόμαστε για τα πραγματικά γεγονότα.… Όλη αυτή η ιστορία με ξενίζει και σε πολιτικό επίπεδο και σε προσωπικό».

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Αναφορικά με τη δήλωση Στουρνάρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από τον Πούτιν να τυπώσει δραχμές

«Εδώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Διαψεύστηκε αμέσως από τον Πρωθυπουργό Τσίπρα, δεύτερον διαψεύστηκε από το περιβάλλον Πούτιν, τρίτον διαψεύστηκε από τους διερμηνείς και τέταρτον ο κ. Ολάν έδωσε συνέντευξη στον κ. Παπαχελά πέρυσι και ο οποίος λέει ότι αυτά όλα είναι ψέματα. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι δεν αποκλείω ο Ολάν να είπε σκόπιμα αυτό το πράγμα για να τρομάξει τους Γερμανούς και τον Σόιμπλε ακόμα και το ’16 μιλούσε για Grexit. Επομένως ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος και μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας έρχεται στην Ελλάδα να επικαλεστεί ένα υπόλειμμα παραπολιτικής και παραφιλολογίας το οποίο έχει διαψευστεί από όλο τον κόσμο για να πετύχει τι ακριβώς; Να γίνει ο αρχηγός του αντι-ΣΥΡΙΖΑ όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην κατάσταση που είναι; Με ξενίζουν αυτά, το μόνο σχόλιό μου είναι ότι θεωρώ ότι ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας και ειδικά σήμερα έχει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά να κάνει και από ότι φαίνεται ασχολείται με άλλα πράγματα παρά με τα καθήκοντά του».

Για την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

«Η επανεμφάνιση Τσίπρα, η φιλοδοξία του να δημιουργήσει μια ευρεία συμπαράταξη της Αριστερά θεωρώ ότι αποτελεί ένα θετικό γεγονός και για τη χώρα και για την Αριστερά. Σε ότι αφορά τη δική μου στάση το παρακολουθώ. Εγώ με τον Τσίπρα με τον οποίο συνυπήρξαμε, υπηρέτησα την κυβέρνηση τόσα χρόνια, και με άλλα στελέχη δεν θεωρώ ότι πρέπει να κόβονται οι γέφυρες επικοινωνίας. Επικοινωνία υπάρχει, ενημέρωση είχα στα γενικά της, αξιολογώ αυτό το οποίο βλέπω.

Σε ό,τι αφορά στον ρόλο του Τσίπρα στην αναζήτηση μιας εναλλακτικής διακυβέρνησης θεωρώ ότι είναι θετικός, καθοριστικός θα έλεγα όπως είναι η γεωγραφία των κομμάτων και των προσώπων. Έχει κυβερνητική εμπειρία, έχει διεθνή αναγνωσιμότητα, έχει θετικές προθέσεις από εκεί και πέρα η προοπτική της Αριστεράς, το κόμμα της Αριστεράς στην εποχή μας εκεί κρατάω τον δικό μου προβληματισμό και τις απόψεις μου».