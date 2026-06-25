Τι λέει για την Λουπίτα Νιόγκο ως Ελένη της Τροίας, τη σύγχρονη γλώσσα στην ταινία και τον Αχιλλέα του Έλιοτ Πέιτζ.

Μια ειδικός στην αρχαία ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία υπερασπίστηκε τις επιλογές καστ και γλώσσας που έκανε ο Κρίστοφερ Νόλαν στην επερχόμενη του ταινία Η Οδύσσεια. Η μελετήτρια έχει επίσης μεταφράσει το έπος του Ομήρου, μια μετάφραση που φέρεται να έχει παίξει ρόλο στην ανάπτυξη της ταινίας.

Η Έμιλι Γουίλσον υπερασπίζεται τις επιλογές του Κρίστοφερ Νόλαν για την Οδύσσεια

Σε μια πρόσφατη συνέντευξή της στο Vulture, η Έμιλι Γουίλσον υπερασπίστηκε αρκετές επιλογές που έκανε ο Κρίστοφερ Νόλαν στην επερχόμενη υπερπαραγωγή του.

Η Βρετανο-Αμερικανίδα μελετήτρια, συγγραφέας και καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, είναι γνωστή για τις πολυάριθμες μεταφράσεις της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας στην αγγλική γλώσσα και ιδιαίτερα της Οδύσσειας του Ομήρου.

Στη συνέντευξη, η καθηγήτρια και συγγραφέας εξήγησε ότι μερικοί μεταφραστές συχνά παίρνουν δημιουργικές πρωτοβουλίες και ελευθερίες, κάνοντας την απόδοση του πρωτότυπου κειμένου να μοιάζει περισσότερο με προσαρμογή παρά με αυστηρή μεταφράση. Σημείωσε ακόμα, ότι ο Νόλαν διάβασε πολλές μεταφράσεις της Οδύσσειας, συμπεριλαμβανομένης της δικής της, καθώς προετοιμαζόταν για την ταινία του.

{https://youtu.be/f_bKjZeJBBI?si=SWFaVFkNxTJ4QCS3}

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Το «dad» του Τηλέμαχου - Τομ Χόλαντ

Επιπλέον, η Γουίλσον υπερασπίστηκε τη χρήση της σύγχρονης αγγλικής διαλέκτου στην ταινία. Θυμίζουμε ότι υπήρξαν αρκετές αντιδράσεις από τους θεατές για μια σκηνή του τρέιλερ στην οποία ο Τηλέμαχος του Τομ Χόλαντ, αποκαλεί τον Οδυσσέα «μπαμπά» (dad). Τότε πολλοί υποστήριξαν ότι η λέξη ακούγεται πολύ σύγχρονη.

Όπως επισημαίνει η Γουίλσον, η ταινία του Νόλαν είναι γραμμένη στα αγγλικά, όχι στα αρχαία ελληνικά, οπότε η χρήση ορισμένων σύγχρονων λέξεων είναι «εντάξει». Πρόσθεσε ότι δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς το Χόλιγουντ σπάνια χρησιμοποιεί πεντάμετρο στα σενάριά του.

Η καθηγήτρια εξήγησε επίσης ότι τα ελληνικά έχουν πολλές λέξεις για τον «πατέρα», όπως το πιο χαριτωμένο «τάτα», που σημαίνει «μπαμπάς». Κατά τη γνώμη της, ο Τηλέμαχος δεν χρησιμοποιεί αυτόν τον οικείο όρο για τον Οδυσσέα. Αντίθετα, το χρησιμοποιεί για την υποδουλωμένη πατρική φιγούρα και υποθέτει ότι ο Νόλαν κάνει μια διαφορετική επιλογή από τον Όμηρο, σχετικά με τον χαρακτήρα με τον οποίο ο Τηλέμαχος έχει αυτό το είδος σχέσης στην Οδύσσεια.

Η Λουπίτα Νιόνγκο ως Ελένη της Τροίας

Στη συνέχεια, η Γουίλσον μίλησε για την επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο τόσο για τον ρόλο της Ελένης της Τροίας όσο και της -αδερφής της- Κλυταιμνήστρας και συγκεκριμένα ότι το ποίημα παρουσιάζει την Ελένη και την Κλυταιμνήστρα ως παράλληλες φιγούρες που αντικατοπτρίζουν την Πηνελόπη και τον γάμο της με τον Οδυσσέα.

Εξηγώντας ότι οι δύο γυναίκες που είναι εξαδέλφες της Πηνελόπης, όλες μαζί αποτελ ούν ένα τρίο εκλεκτών γυναικών που αντιπροσωπεύουν τις διαφορετικές δυνατότητες που έχει μία σύζυγος κατά την πολυετή απουσία του συζύγου της στον πόλεμο. Μήπως απλώς μένει στο σπίτι όπως η Πηνελόπη; Προκαλεί έναν εραστή στο κρεβάτι της όπως η Κλυταιμνήστρα; Ή φεύγει με τον εραστή της όπως η Ελένη;

Ο Αχιλλέας του Έλιοτ Πέιτζ

Τέλος, η συγγραφέας αναφέρθηκε στην επιλογή του Έλιοτ Πέιτζ. Στην ερώτηση για το αν η τρανς ταυτότητα υπήρχε στον ελληνικό μύθο, η Γουίλσον είπε, «Η Οδύσσεια δεν είναι ένα ιστορικό κείμενο. Έτσι, μέσα στον κόσμο του ελληνικού μύθου, η τρανς ταυτότητα υπάρχει».