Για τις ανάγκες των γυρισμάτων της Οδύσσειας, ο Κρίστοφερ Νόλαν έδεσε στον Ματ Ντέιμον σε ένα πραγματικό κατάρτι πλοίου στη θάλασσα.

Σε μια εποχή που οι blockbuster ταινίες κάνουν εκτενή χρήση ειδικών εφέ, όταν όλο και περισσότεροι σκηνοθέτες υιοθετούν τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, ο Κρίστοφερ Νόλαν προτιμά τον ρεαλισμό και παραμένει πιστός στη χρήση των πρακτικών εφέ, ανεβάζοντας τον πήχη ακόμα πιο ψηλά στην πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια».

Ο Νόλαν προσαρμόζει το έπος του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη ακολουθώντας τον Οδυσσέα του Ματ Ντέιμον στον μακρύ και γεμάτο προκλήσεις αγώνα του, να επιστρέψει στην Ιθάκη μετά τον πόλεμο της Τροίας.

«Ο Κρις δεν χρησιμοποιεί τίποτα ψεύτικο», λέει στο GQ ο Τομ Χόλαντ, που υποδύεται τον γιο του Οδυσσέα, Τηλέμαχο. «Όλα είναι αληθινά και απαιτούν την ενστικτώδη ανθρώπινη αντίδρασή σας», συμπληρώνει ο Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος υποδύεται τον Αντίνοο, έναν από τους πολλούς μνηστήρες που προσπαθούν να κατακτήσουν τη γυναίκα του Οδυσσέα, Πηνελόπη (Άν Χάθαγουεϊ), ενώ εκείνος είναι μακριά.

Το λεοπάρ εσώρουχο του Ρόμπερτ Πάτινσον

Ο Πάτινσον δίνει ένα παράδειγμα από το σετ των γυρισμάτων, όταν ο χαρακτήρας του έπρεπε να αντιδράσει σε έναν δυνατό μακρινό ήχο: «Δεν μπορώ να δω τίποτα, εκτός από την κάμερα, έτσι ρώτησα τον Κρις, καθώς έπρεπε να αντιδράσω σε αυτόν τον θόρυβο και λέω, 'Θα δώσεις σινιάλο για τον θόρυβο, πού πρέπει να κοιτάξω;' και αυτός απάντησε: 'Όχι, έχουμε τον Ντέιμον να το κάνει'. Ο Ματ και η Άν Χάθαγουεϊ έκαναν όλη τη σκηνή περίπου 200 πόδια μακριά και δεν μπορούσα καν να τους δω, περπατούσε και μιλούσε απλώς για να κλωτσήσει ένα μπολ. Απίστευτα τρελό».

Επίσης, όπως ο ίδιος παραδέχεται, ήταν ο μόνος ηθοποιός που ζήτησε να διαβάσει το σενάριο του Νόλαν πριν υπογράψει για την ταινία! Σε μια νέα συνέντευξη στο GQ, αποκαλύπτει ότι ο Νόλαν τού έκανε την πρόταση για να συμμετάσχει στην Οδύσσεια, η απάντησή του ηθοποιού άφησε άναυδο τον σκηνοθέτη των δύο Όσκαρ.

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«Του λέω, 'Ναι, ανυπομονώ να το διαβάσω.' και μου λέει, 'Θες να το διαβάσεις; Όλοι οι άλλοι απλώς είπαν ναι.'».

Ωστόσο, το πιο τρελό που έχει να αφηγηθεί ο Πάτινσον, είναι η απαίτηση για το... λεοπάρ εσώρουχο! Όπως λέει, στην πρόβα του κοστουμιού του ζητούσε συνεχώς να του φέρουν λεοπάρα εσώρουχα: «Αλήθεια ήθελα να φοράω λεοπάρ εσώρουχα κάτω από τη φούστα και να φαίνεται λίγο λαμπερό τρίχωμα», λέει ο ηθοποιός.

Ευτυχώς (για όλους) η ιδέα του Πάτινσον για τα kinky εσώρουχα πιθανότατα δεν θα βρίσκεται στην τελική έκδοση της Οδύσσειας.

{https://youtu.be/q2MJjJmj-Q4?si=uBzEOYfVROFyqNLm}

Ο Ματ Ντέιμον και το κατάρτι

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο ίδιος Ματ Ντέιμον έχει να μοιραστεί τις πιο τρελές ιστορίες.

Ακόμα κι αν απουσιάζατε από το μάθημα της Οδύσσειας στο σχολείο, πιθανότατα είστε εξοικειωμένοι με ορισμένα από τα πιο βασικά σημεία, όπως όταν ο Οδυσσέας είναι δεμένος στο κατάρτι του πλοίου του για να μπορέσει να αντισταθεί στο τραγούδι των Σειρήνων. Και επειδή πρόκειται για ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, τέτοια γεγονότα θα απεικονίζονται όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικά!

«Γράφει τα πάντα στο σενάριο», λέει ο Ματ Ντέιμον. «Δεν υπάρχουν μυστικά. Αν διαβάσεις το σενάριο και δουλεύεις στην ταινία, ξέρεις ακριβώς τι πρέπει να κάνεις εκείνη την ημέρα γιατί είναι όλα πολύ ξεκάθαρα. Έτσι και με τις Σειρήνες που είναι στην ιστορία. [Ο Οδυσσέας] Δένεται στο κατάρτι και βιώνει μια υπαρξιακή κρίση. Θα το κάνεις και εσύ αυτό και θα είσαι στον ανοιχτό ωκεανό, πάνω σε ένα πραγματικό πλοίο, δεμένος σε ένα πραγματικό κεντρικό κατάρτι, αυτό θα γίνει».

Θυμίζουμε ότι σε προηγούμενη συνέντευξη, ο Νόλαν είχε αποκαλύψει ότι πραγματικά πέρασε τέσσερις μήνες γυρίζοντας σκηνές της Οδύσσειας στη θάλασσα. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ο Ματ Ντέιμον ήταν προφανώς δεμένος σε ένα κατάρτι και φώναζε στους άνδρες του να του λύσουν τα δεσμά, όπως κάνει ο Οδυσσέας στην Οδύσσεια, ενώ του έριχναν πραγματικό θαλασσινό νερό στο πρόσωπο.



Η Οδύσσεια κυκλοφορεί στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 16 Ιουλίου.



