Η «Οδύσσεια» θα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν.

Καθώς η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της «Οδύσσειας» πλησιάζει, το ενδιαφέρον του κοινού και των κριτικών για το νέο εγχείρημα του Κρίστοφερ Νόλαν κορυφώνεται.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός αν και υποσχέθηκε μια πιστή μεταφορά του ομηρικού έπους στη μεγάλη οθόνη, ξεκαθάρισε σε πρόσφατες δηλώσεις του ότι η διάρκεια του φιλμ θα είναι κάτω από τις τρεις ώρες.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της αμερικανικής αλυσίδας κινηματογράφων AMC, η διάρκεια της «Οδύσσειας» θα είναι 2 ώρες και 52 λεπτά, χρόνος που κρίνεται απόλυτα ικανοποιητικός για τους περισσότερους.

Ο Νόλαν έχει αγγίξει το όριο των τριών ωρών μόνο μία φορά στην καριέρα του με το «Oppenheimer» να διαρκεί ακριβώς 3 ώρες. Έτσι, η «Οδύσσεια» θα αποτελέσει τη δεύτερη μεγαλύτερη σε διάρκεια ταινία του, αφήνοντας πίσω το «Interstellar» (2 ώρες και 49 λεπτά), το «The Dark Knight Rises» (2 ώρες 44 λεπτά), το «The Dark Knight» (2 ώρες 32 λεπτά) και το «Tenet» (2 ώρες 30 λεπτά).

Με έναν προϋπολογισμό που φέρεται να αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια, η ταινία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX έχοντας ως διευθυντή φωτογραφίας τον μόνιμο συνεργάτη του Νόλαν, Χόιτε βαν Χόιτεμα, σύμφωνα με το World of Reel.

Η Λουπίτα Νιόνγκο απαντά στις κριτικές για την επιλογή της στο ρόλο της Ωραίας Ελένης στην Οδύσσεια

Μετά την επιβεβαίωση ότι η 43χρονη ηθοποιός, θα υποδυθεί την Ωραιία Ελένη και την αδελφή της Κλυταιμνήστρα στην υπερπαραγωγή της Οδύσσειας από τον Κρίστοφερ Νόλαν, κάποιοι χρήστες των κοινωνικών δικτύων μοιράστηκαν ρατσιστικά σχόλια σχετικά με την επιλογής της, προκαλώντας αντιδράσεις.

«Eίναι μια μυθοπλασία», είπε η Νιόνγκο στο περιοδικό Elle. Το έπος του Ομήρου, ένα από τα παλαιότερα σωζόμενα λογοτεχνικά έργα, ακολουθεί το επικίνδυνο ταξίδι επιστροφής του Οδυσσέα (που υποδύεται ο Ματ Ντέιμον στην οθόνη) από τον Τρωικό Πόλεμο.

«Δεν σπαταλάω τον χρόνο μου σκεπτόμενη πώς υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Η κριτική θα υπάρχει είτε ασχοληθώ μαζί της είτε όχι», απάντησε.

Η Οδύσσεια «είναι τόσο μεγαλοπρεπής», πρόσθεσε η βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός. «Εκτείνεται σε κόσμους. Γι' αυτόν τον λόγο το καστ είναι όπως είναι. Επιχειρούμε την επική αφήγηση της εποχής μας».

«Η δύναμη και η χάρη ήταν τόσο σημαντικές για τον χαρακτήρα της Ελένης», είπε ο Νόλαν στο Elle. «Και η Λουπίτα το κάνει να φαίνεται αβίαστο».

Αποκαλώντας την ηθοποιό «μια απίστευτη συνεργάτιδα», ο σκηνοθέτης του Oppenheimer πρόσθεσε την ήθελε απεγνωσμένα στο ρόλο της Ελένης.

Όταν η Νιόγκο ρωτήθηκε για τον μύθο που περιβάλλει τον χαρακτήρα της Ελένης — ότι το όμορφο πρόσωπό της ξεκίνησε χίλια πλοία και έναν 10ετή πόλεμο — η Νιόνγκο είπε ότι ένας ηθοποιός «δεν μπορεί να υποδυθεί την ομορφιά».

«Θέλω να ξέρω ποιος είναι ο χαρακτήρας», εξήγησε. «Τι υπάρχει πέρα από την ομορφιά; Τι υπάρχει πέρα από την εμφάνιση; Αυτό είναι το θέμα με το να ασχολείσαι με ένα τόσο γνωστό κείμενο, το οποίο έχει μελετηθεί, ερμηνευτεί και αντληθεί από αυτό. Η έρευνα θα μπορούσε να είναι ατελείωτη. Το καλό με το να δουλεύεις με έναν συγγραφέα όπως ο Κρις είναι ότι είναι γραμμένο στις σελίδες. Η έρευνα ξεκινά με τις σελίδες που σου δίνονται. Σε αυτό βασίστηκα».

Η Νιόνγκο πρόσθεσε ότι ήταν «τεράστια τιμή» να υποδυθεί την Ελένη. «Εννοώ, είναι εμβληματική. Τι άλλο να πω;», απάντησε.

Η «Οδύσσεια» αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου.