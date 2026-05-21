Σε πλήρη εξέλιξη χωρίς να έχει ακόμη αποδώσει καρπούς βρίσκεται η επιστημονική και τεχνική διερεύνηση της έντονης οσμής αερίου που έγινε αισθητή σε εκτεταμένες περιοχές της Αττικής, κυρίως στο παραλιακό μέτωπο, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους πολίτες το μεσημέρι της Δευτέρας. Οι πρώτες μετρήσεις και αναλύσεις δεν έδειξαν καμία επιβάρυνση στους ατμοσφαιρικούς ρύπους, γεγονός που στρέφει και επίσημα το πεδίο των ερευνών όχι σε επίπεδα ρύπων, αλλά στην ταυτότητα της οσμής.

Όπως εξήγησε στην ΕΡΤ ο Νίκος Μιχαλόπουλος, Διευθυντή Ερευνών του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, τα πρώτα δεδομένα δεν έδειξαν καμία ανησυχητική μεταβολή στους βασικούς δείκτες ατμοσφαιρικής ρύπανσης, γεγονός που οδήγησε τους επιστήμονες να στραφούν στην ανάλυση της ίδιας της οσμής, η οποία δεν εμπίπτει σε θεσμοθετημένα όρια και είναι πιο δύσκολο να μετρηθεί. Οι οσμές αυτού του τύπου, όπως σημείωσε, σχετίζονται συνήθως με θειούχες ενώσεις, οι οποίες μπορεί να προέρχονται είτε από βιομηχανικές δραστηριότητες είτε από φυσικές πηγές, όπως η θάλασσα. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η χαρακτηριστική μυρωδιά δεν παρέπεμπε σε φυσικό φαινόμενο.

Τα σενάρια που αποκλείστηκαν «δείχνουν» την πιθανή αιτία της οσμής

Αναλύοντας τα στάδια της έρευνας τόνισε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα χαρακτηριστικά της οσμής δεν φαίνεται να παραπέμπουν σε καθαρά φυσικό φαινόμενο, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η εκτίμηση ότι πρόκειται για ανθρωπογενή εκπομπή. Οι επιστήμονες έχουν ήδη προχωρήσει σε αποκλεισμό βασικών σεναρίων. Δεν εντοπίστηκε αύξηση μεθανίου που θα μπορούσε να υποδηλώνει διαρροή από εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, όπως η Ρεβυθούσα, ενώ απορρίπτεται και η πιθανότητα προέλευσης από τη θάλασσα, καθώς δεν συμφωνεί με τη φύση και την ένταση της οσμής που περιγράφηκε από πολίτες. Το επικρατέστερο πλέον σενάριο είναι ότι η οσμή σχετίζεται με εκπομπή υγραερίου στην ατμόσφαιρα, πιθανώς προπανίου ή βουτανίου. Πρόκειται για ουσίες που χρησιμοποιούνται ευρέως σε βιομηχανικές και ενεργειακές εφαρμογές και στις οποίες προστίθενται θειούχες ενώσεις, ώστε να καθίστανται ανιχνεύσιμες σε περίπτωση διαρροής.

Η Ελευσίνα στο επίκεντρο των ερευνών

Μάλιστα ακολουθώντας αυτό το σενάριο πλέον στο επίκεντρο της έρευνας εξετάζεται επισταμέως αν η η εκπομπή προέρχεται είτε από θαλάσσια δραστηριότητα, όπως πιθανή διαρροή ή απόρριψη φορτίου από πλοίο, είτε από χερσαία πηγή σε βιομηχανικές περιοχές της ευρύτερης ζώνης του Σαρωνικού. Στο «κάδρο» των εκτιμήσεων παραμένει και η περιοχή της Ελευσίνας, λόγω της έντονης βιομηχανικής δραστηριότητας που καταγράφεται εκεί, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει επιβεβαιωμένο εύρημα που να οδηγεί σε συγκεκριμένη εστία προέλευσης.

«Για να γίνει αισθητή σε τόσο μεγάλη έκταση και με τέτοια ένταση, μιλάμε για σημαντική ποσότητα», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι όλα τα δεδομένα συγκλίνουν στο ότι δεν πρόκειται για φυσικό φαινόμενο αλλά για ανθρωπογενή εκπομπή, πιθανώς παράνομη.

Όμως όπως σημείωσε και ο κ. Μιχαλόπουλος η ακριβής ταυτοποίηση του φαινομένου είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς δεν υπάρχει επαρκής εξειδικευμένος εξοπλισμός για άμεση, real-time ανίχνευση ενώσεων όπως το προπάνιο και το βουτάνιο.