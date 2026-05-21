«Θυμόμαστε και τιμάμε τους αγώνες για την Ένωση και γενικά τους αγώνες των Επτανησίων για την πατρίδα μας», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Δένδιας.

Στις επετειακές εκδηλώσεις της ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα παρευρέθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος έστειλε μηνύματα ενότητας.

«Αυτό που μας διδάσκει πάντα η μνήμη, είναι τι οφείλουμε εμείς οι σημερινοί Έλληνες. Την προσπάθεια δηλαδή, να διατηρήσουμε την πατρίδα αλώβητη και την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, όπως το Σύνταγμα μας ορίζει, ανεξάρτητα από τις οιεσδήποτε επιβουλές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας από την Κέρκυρα.

Παράλληλα, ο κ. Δένδιας τόνισε πως είναι χαρά και τιμή για εκείνον, να εκπροσωπεί την κυβέρνηση στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Κέρκυρα, ενώ παρακολούθησε μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα την επίδειξη του F-16 ΖΕΥΣ.

Ειδικότερα ο υπουργός Άμυνας δήλωσε:

«Είναι για μένα μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που είμαι σήμερα εδώ, στην πατρίδα μου στην Κέρκυρα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί εκατοστή εξηκοστή δεύτερη επέτειο της Ένωσης των Επτανήσων με τη μητέρα Ελλάδα.

Είναι η μέρα, κατά την οποία γιορτάζουμε την απόφαση του Επτανησιακού Λαού, διότι υπήρξε και δημοψήφισμα έστω κι αν αυτό δεν είναι γνωστό, να διαζευχθεί από τη Μεγάλη Βρετανία και να συζευχθεί με το μικρό φτωχό Βασίλειο τότε ,της Ελλάδας, τη μητέρα όμως, πατρίδα.

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας.

Οι Επτανήσιοι από κει και πέρα, μετείχαν στους εθνικούς αγώνες, έχυσαν ποταμούς αίματος. Να θυμίσω τον Λορέντζο Μαβίλη, σκοτώθηκε πολεμώντας στα βουνά της Ηπείρου εδώ ακριβώς απέναντι, τους λαμπρούς αξιωματικούς στον Βαλκανικών πολέμων, τους αδελφούς Δούσμανη. Ο Δούσμανης ήταν ο καπετάνιος του Αβέρωφ μαζί με τον Κουντουριώτη. Τον Δούσμανη λίγοι τον θυμούνται, αλλά και ο Ξενοφών Στρατηγός,εξαιρετικός αξιωματικός και επίσης η χιλιάδες νεκροί του 10ου Συντάγματος Πεζικού, στους αγώνες του έθνους για την εθνική ολοκλήρωση.

Σήμερα λοιπόν, θυμόμαστε και τιμάμε τους αγώνες για την Ένωση και γενικά τους αγώνες των Επτανησίων για την πατρίδα μας. Και νομίζω, ότι αυτό που μας διδάσκει πάντα η μνήμη, είναι τι οφείλουμε εμείς οι σημερινοί Έλληνες, Την προσπάθεια δηλαδή, να διατηρήσουμε την πατρίδα αλώβητη και την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, όπως το Σύνταγμα μας ορίζει ανεξάρτητα από τις οιεσδήποτε επιβουλές».

