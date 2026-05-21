Κατασχέθηκαν ζάρια, τράπουλες και σχεδόν 20.000 ευρώ.

Χειροπέδες σε 9 άτομα πέρασε η αστυνομία στο Ναύπλιο το βράδυ της Τετάρτης (20/05), οι οποίοι έπαιζαν τυχερά παίγνια.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο σπίτι κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών. Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκε ένα μικρό... καζίνο, το οποίο ήταν παράνομο.

Οι συλληφθέντες είναι όλοι Έλληνες, ηλικίας 51 έως 73 ετών. Μάλιστα, ο ένας από αυτούς κατείχε μικροποσότητα κάνναβης.

Πιο συκγεκριμένα, κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

7 τράπουλες

20 ζάρια

το χρηματικό ποσό των 19.465 ευρώ.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί παιγνίων κα -κατά περίπτωση- το αδίκημα παράβασης την νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.