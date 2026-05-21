Η νέα γκάμα τηλεοράσεων και ηχοσυστημάτων ορίζει το επόμενο κεφάλαιο στην ψυχαγωγία.

Η LG σταθερά προσηλωμένη στην τεχνολογική πρωτοπορία, παρουσιάζει τη νέα γκάμα τηλεοράσεων και ηχοσυστημάτων μέσα από πέντε θεματικούς άξονες, αναδεικνύοντας πώς η προηγμένη τεχνολογία μπορεί να εμπλουτίσει κάθε στιγμή της καθημερινότητας — από τη χαλάρωση στο σαλόνι μέχρι τη συγκίνηση μιας αθλητικής μετάδοσης ή την ένταση ενός gaming marathon.

Design Room — Greatness at its thinnest

Στο Design Room, η LG παρουσιάζει την επανάσταση της OLED evo W6 77″, της εμβληματικής Wallpaper TV που επαναπροσδιορίζει την έννοια του design. Με slogan “Wallpaper TV, Reborn”, η νέα γενιά αυτής της εντυπωσιακά λεπτής τηλεόρασης ενσωματώνεται στον τοίχο σαν έργο τέχνης, αποδεικνύοντας ότι η αισθητική και η τεχνολογική υπεροχή μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά.

Με σώμα πάχους μόλις 9mm και πλήρως επανασχεδιασμένη εσωτερική αρχιτεκτονική, η Wallpaper TV προσφέρει μια κομψή φόρμα που εφαρμόζει επίπεδα στον τοίχο. Η αποκλειστική τεχνολογία True Wireless της LG επιτρέπει την τοποθέτηση της τηλεόρασης σχεδόν οπουδήποτε στον χώρο, καθώς όλες οι συνδέσεις φιλοξενούνται στο Zero Connect Box, το οποίο μπορεί να βρίσκεται σε απόσταση έως και 10 μέτρων, μεταφέροντας ασύρματα 4K εικόνα και ήχο visually lossless. Η W6 αναδεικνύεται ως η λεπτότερη 4K 165Hz True Wireless OLED TV στον κόσμο, ενσωματώνοντας τη νέα τεχνολογία Hyper Radiant, που επαναπροσδιορίζει τη νέα γενιά OLED τηλεοράσεων της LG.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επιπλέον, η W6 διακρίθηκε πρόσφατα με το βραβείο iF Design Award 2026 για την καινοτόμα ενσωμάτωση προηγμένης τεχνολογίας και εκλεπτυσμένου σχεδιασμού.

Home Cinema Room — Hyper Radiant Color Tech

Η LG υπόσχεται μια κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι, με πρωταγωνιστή την OLED evo G6 65″, The Next OLED TV, την πιο φωτεινή OLED τηλεόραση που έχει κατασκευάσει ποτέ η LG. Χάρη στην τεχνολογία Hyper Radiant Color σε συνδυασμό με τον εξελιγμένο Brightness Booster Ultra, η G6 επιτυγχάνει επίπεδα φωτεινότητας έως και 3,9 φορές υψηλότερα από τις συμβατικές OLED, ενώ η πιστοποιημένη με Reflection Free Premium οθόνη της διατηρεί τα Perfect Blacks και τα Perfect Colors σταθερά και ακριβή ακόμη και σε φωτεινούς, ανοιχτούς χώρους.

Στον πυρήνα της βρίσκεται ο νέος επεξεργαστής α11 AI Gen3 με Dual AI Engine, όπου ενισχύει συνολικά την απόδοση της εικόνας και ήχου καθώς και συνολικά την εκτέλεση προηγμένων αλγορίθμων. Λειτουργίες όπως Filmmaker Mode™, Dolby Vision™ και Dolby Atmos® ενισχύουν περαιτέρω τις κινηματογραφικές δυνατότητές της. Συνοδεύεται από το ηχοσύστημα SG10TY, για μια ολοκληρωμένη οπτικοακουστική εμπειρία που μεταφέρει τον θεατή στο επίκεντρο της δράσης.

Gaming Room — Η νέα εποχή του gaming

Η LG παρουσιάζει δύο κορυφαία προϊόντα για τους πιο απαιτητικούς gamers. Η OLED evo C6 65″, εφοδιασμένη με τον ίδιο επεξεργαστή α (Alpha) 11 AI Gen3, ενσωματώνει Premium χαρακτηριστικά που έως πρότινος ήταν αποκλειστικότητα των κορυφαίων κατηγοριών. Το AI Picture Pro και το AI Sound Pro συνεργάζονται για να εκλεπτύνουν την εικόνα και να δημιουργήσουν καθηλωτικό εικονικό ήχο 11.1.2 καναλιών. Για τους gamers, η C6 προσφέρει υποστήριξη 4K στα 165Hz, χρόνο απόκρισης μόλις 0,1ms, NVIDIA G-SYNC® Compatible, AMD FreeSync Premium και πιστοποίηση VESA ClearMR 10000, ενώ είναι συμβατή με Bluetooth controllers ULL.

Παράλληλα, η MRGB87 75″ εισάγει την επανάσταση του Mini RGB με slogan “The New Color Revolution”, αποδίδοντας ένα νέο εύρος χρωμάτων και αντίθεσης που επανασχεδιάζει τα όρια της LCD τεχνολογίας. Το soundbar S95TR ολοκληρώνει την εμπειρία με καθηλωτικό ήχο που απογειώνει κάθε gaming session.

Γιάννης Ξύδης - Home Entertainment Head of Sales, LG Electronics Hellas, Άρης Κουτελός - Managing Director, LG Electronics Hellas, Robert Baek- Home Entertainment Product Director, LG Electronics Hellas

Διαβάστε περισσότερα εδώ