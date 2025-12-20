Διάκριση CES Best of Innovation Award για μια νέα, αναβαθμισμένη εμπειρία μέσα στο όχημα με Affectionate Intelligence.

Η LG Electronics (LG) θα παρουσιάσει έναν καθηλωτικό, βιωματικό χώρο στη CES 2026, ο οποίος ζωντανεύει το όραμα της εταιρείας για το μέλλον της κινητικότητας μέσα από το Affectionate Intelligence. Η έκθεση προσκαλεί τους επισκέπτες να βιώσουν από κοντά πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αναδιαμορφώσει τους χώρους του οδηγού, του συνοδηγού και των πίσω καθισμάτων, επαναπροσδιορίζοντας ολόκληρη την καμπίνα ως έναν πιο διαισθητικό και ανθρωποκεντρικό χώρο, σχεδιασμένο να βελτιώνει κάθε διαδρομή.

Η νέα αυτή σειρά λύσεων έχει αποσπάσει το CES 2026 Best of Innovation Award στην κατηγορία In-Vehicle Entertainment, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που η LG Vehicle Solution Company κατακτά την κορυφαία διάκριση της κατηγορίας. Το σύστημα συνδυάζει τεχνολογία αιχμής στις οθόνες, προηγμένη ανίχνευση εντός καμπίνας και on-device AI, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης αρχιτεκτονικής AI-Defined Vehicle.

Η παρουσίαση περιλαμβάνει τρεις βασικές βιωματικές λύσεις: τη Mobility Display Solution, που μετατρέπει το παρμπρίζ σε ένα έξυπνο interface, την Automotive Vision Solution, η οποία ενισχύει την ασφάλεια και παρέχει πληροφορίες με επίγνωση του περιβάλλοντος στον οδηγό και τον συνοδηγό μέσω Vision AI, και την In-Vehicle Entertainment Solution, που προσφέρει εξατομικευμένες προτάσεις περιεχομένου, media βασισμένα στη μνήμη και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο.

Στη ζώνη Mobility Display Solution, οι επισκέπτες μπορούν να δουν πώς το AI παρουσιάζει διαισθητικά τις απαραίτητες πληροφορίες μέσω παρμπρίζ εξοπλισμένου με διάφανη OLED. Για παράδειγμα, καθώς το όχημα πλησιάζει σε φανάρι, το AI εμφανίζει τον εναπομείναντα χρόνο αναμονής πάνω από το σήμα, προβάλλοντας μόνο τις πιο σχετικές πληροφορίες τη δεδομένη στιγμή. Σε λειτουργία αυτόνομης οδήγησης, το σύστημα αναλύει το περιβάλλον και δημιουργεί αντίστοιχες οπτικές σκηνές: πέταλα ανθισμένων κερασιών «χορεύουν» στην οθόνη σε δεντροφυτεμένους δρόμους, ενώ ένα μονότονο τούνελ μεταμορφώνεται σε ένα μαγευτικό δάσος, προσφέροντας μια καθηλωτική εμπειρία που πλησιάζει την εικονική πραγματικότητα.

Η Automotive Vision Solution είναι μια προηγμένη λύση ανίχνευσης εντός καμπίνας, βασισμένη στο LG Automotive Vision System, σχεδιασμένη να ενισχύει την ασφάλεια, επιτρέποντας ταυτόχρονα αλληλεπιδράσεις με επίγνωση του πλαισίου, ενσυναίσθηση και εξατομικευμένη παροχή περιεχομένου. Η λύση παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την κίνηση του οδηγού, την κατεύθυνση του βλέμματος, το επίπεδο προσοχής, το χρώμα των ρούχων και τις χειρονομίες, επιτρέποντας στο σύστημα να κατανοεί και να ανταποκρίνεται στην κατάσταση των επιβατών. Μέσω eye tracking και gesture control, διευρύνεται το εύρος των πληροφοριών βάσει ενδιαφερόντων, ενώ τα anamorphic γραφικά οθόνης ενισχύουν την αίσθηση εμβύθισης και ρεαλισμού. Για παράδειγμα, σε αυτόνομη λειτουργία, αν ο συνοδηγός κοιτάξει μια διαφήμιση σε ένα κτίριο, η αναγνώριση βλέμματος μπορεί να ενεργοποιήσει σχετικές πληροφορίες στην οθόνη του συνοδηγού, επιτρέποντας απρόσκοπτη ανακάλυψη και αγορά προϊόντων.

Η In-Vehicle Entertainment Solution προσφέρει εξατομικευμένη ψυχαγωγία και διαδραστική επικοινωνία. Αναγνωρίζοντας το τοπίο εκτός οχήματος, το AI μπορεί να εμφανίσει στην οθόνη του παραθύρου φωτογραφίες που συνδέονται με παλιές αναμνήσεις από το συγκεκριμένο μέρος. Οι επιβάτες μπορούν να μοιράζονται αυτές τις στιγμές σε πραγματικό χρόνο μέσω βιντεοκλήσεων με μέλη της οικογένειάς τους. Σε μεγάλα ταξίδια, το AI προτείνει περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις προσωπικές προτιμήσεις, μετατρέποντας τα χιλιόμετρα σε εμπειρίες. Σε ένα άλλο σενάριο, εάν το προσωπικό ενός εστιατορίου επικοινωνεί στη νοηματική γλώσσα, το AI μεταφράζει τις χειρονομίες σε κείμενο στην οθόνη, υποστηρίζοντας ομαλή, αμφίδρομη επικοινωνία.

«Δίνουμε ζωή στο όραμά μας για το μέλλον της κινητικότητας, ενσωματώνοντας το AI σε όλες τις λύσεις μας – πολλές από τις οποίες, όπως η ανίχνευση εντός καμπίνας, βρίσκονται ήδη σε παραγωγή με παγκόσμιους OEMs», δήλωσε ο Eun Seok-hyun, πρόεδρος της LG Vehicle Solution Company. «Επιταχύνοντας τη διάθεση αυτών των καινοτομιών στην αγορά, φιλοδοξούμε να πρωτοπορήσουμε στην εποχή των AI-driven οχημάτων τα επόμενα χρόνια».

Οι AI-powered λύσεις εντός οχήματος της LG θα παρουσιαστούν στο περίπτερο της εταιρείας στη CES 2026, από 6 έως 9 Ιανουαρίου (#15004, Las Vegas Convention Center).