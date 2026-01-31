Οι οθόνες θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στη μετάφραση του λογισμικού σε σαφήνεια, εμπιστοσύνη και συναισθηματική σύνδεση.

Τα software-defined vehicles (SDVs) μεταμορφώνουν το mobility, καθώς όλο και περισσότερες δυνατότητες ενός οχήματος μεταφέρονται από το σταθερό hardware σε λογισμικό που εξελίσσεται συνεχώς, η ίδια η εμπειρία οδήγησης μπορεί να αναπτύσσεται, να προσαρμόζεται και να βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η LG.

Η μετάβαση εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: πώς διασφαλίζουμε ότι αυτή η «ευφυΐα» γίνεται αντιληπτή ως φυσική και αξιόπιστη από τους ανθρώπους πίσω από το τιμόνι;

Στην LG Electronics (LG), πιστεύουμε ότι η απάντηση ξεκινά από την οθόνη. Σε ένα SDV, η οθόνη δεν είναι πλέον απλώς μια επιφάνεια προβολής. Είναι το βασικό interface όπου συναντώνται το λογισμικό, το hardware και η ανθρώπινη συμπεριφορά.

Πρόσφατα, η LG έλαβε το βραβείο MotorTrend SDV Innovator Award 2026 στην κατηγορία Pioneer. Για την εταιρεία, αυτή η αναγνώριση δεν αφορά μόνο τις ιδέες. Αντικατοπτρίζει την ικανότητα της ομάδας να μετατρέπει σύνθετες έννοιες σε πρακτικές, έτοιμες για παραγωγή λύσεις, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε μεγάλη κλίμακα.

Shy Tech: Επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι οδηγοί αλληλοεπιδρούν με την τεχνολογία

Η προσέγγισή της LG στις ανθρωποκεντρικές οθόνες καθοδηγείται από μια φιλοσοφία που ονομάζεται Shy Tech. Η ιδέα είναι απλή: η τεχνολογία δεν θα πρέπει από προεπιλογή να απαιτεί την προσοχή μας. Αντίθετα, οφείλει να διατηρεί μια διακριτική φυσική και οπτική παρουσία, κάνοντας αισθητή την ύπαρξή της μόνο όταν προσφέρει ξεκάθαρη και ουσιαστική αξία.

Τα SDVs επιτρέπουν την παροχή σχεδόν απεριόριστων ψηφιακών λειτουργιών στο εσωτερικό του οχήματος. Όμως, περισσότερη πληροφορία δεν σημαίνει πάντα καλύτερη εμπειρία. Οι οθόνες που είναι διαρκώς ορατές μπορούν να αυξήσουν την απόσπαση προσοχής και την κόπωση αντί να προσφέρουν σαφήνεια.

Το Shy Tech αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα κάνοντας τις οθόνες να εμφανίζονται μόνο όταν χρειάζεται. Αυτή η προσέγγιση με επίγνωση του εκάστοτε πλαισίου μειώνει τον οπτικό «θόρυβο», δημιουργεί ένα πιο ήρεμο εσωτερικό περιβάλλον και περιορίζει το γνωστικό φορτίο του οδηγού, ενισχύοντας τη συγκέντρωση και την ασφάλεια.

Το Shy Tech δεν αφορά μόνο το design. Πρόκειται για μια προσέγγιση σε επίπεδο συστήματος, που συνδυάζει hardware οθονών, μηχανολογικό σχεδιασμό και ευφυές λογισμικό. Ορίζουμε τη συμπεριφορά της τεχνολογίας — πότε εμφανίζεται, πώς κινείται και πότε αποσύρεται — όχι απλώς την αισθητική της.

Επαναπροσδιορίζοντας την οθόνη στο cockpit των SDV

Μία από τις πιο ξεκάθαρες εκφράσεις αυτής της φιλοσοφίας είναι η Dual Mode Glass OLED Pop-Up Display 24,6 ιντσών: μια πρωτοποριακή γυάλινη OLED οθόνη για αυτοκίνητα, με διπλό UX/UI ελεγχόμενο εξ ολοκλήρου από λογισμικό. Η οθόνη μεταβαίνει μεταξύ δύο λειτουργιών, αλλάζοντας τόσο τη φυσική της παρουσία όσο και τον λειτουργικό της ρόλο.

Όταν αναπτύσσεται, λειτουργεί ως μια καθηλωτική πλατφόρμα περιεχομένου για streaming υπηρεσίες και εμπειρίες πολυμέσων. Όταν αναδιπλώνεται, μετατρέπεται σε μια οθόνη προσανατολισμένη στον οδηγό, παρουσιάζοντας με σαφήνεια βασικές πληροφορίες όπως η ταχύτητα, η πλοήγηση και τα δεδομένα των Συστημάτων Υποβοήθησης Οδηγού (ADAS).

Καθοριστικής σημασίας είναι το γεγονός ότι η λύση βασίζεται αποκλειστικά στο λογισμικό, επιτρέποντας στην οθόνη να μεταβαίνει ομαλά ανάμεσα στην καθηλωτική ψυχαγωγία και την πληροφόρηση που εστιάζει στον οδηγό. Αυτή η προσέγγιση αποδεικνύει ότι η εμπλοκή και η ασφάλεια δεν χρειάζεται να ανταγωνίζονται — όταν ενορχηστρώνονται έξυπνα, μπορούν να συνυπάρχουν χωρίς να διακυβεύεται η προσοχή του οδηγού.

Οθόνες που «ξέρουν» πότε να αποσυρθούν

Την ίδια φιλοσοφία εφαρμόζει η εταιρεία και στην τεχνολογία Bendable Moving Display. Αντί για μια απλή κατάσταση ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης, η οθόνη προσαρμόζεται συνεχώς στις συνθήκες οδήγησης.

Όταν η πληροφορία ή η ψυχαγωγία είναι κατάλληλη, η οθόνη εμφανίζεται. Όταν ο οδηγός χρειάζεται απόλυτη συγκέντρωση, αποσύρεται. Αυτές οι κινήσεις ενορχηστρώνονται μέσω ευφυούς λογισμικού, επιτρέποντας εξατομίκευση, ομαλή κίνηση και αναβαθμίσεις over-the-air καθώς το σύστημα εξελίσσεται.

Σε αυτό το πλαίσιο, το λογισμικό δεν αποτελεί απλώς ένα επίπεδο ελέγχου. Γίνεται ο «αρχιτέκτονας» της αλληλεπίδρασης, διαμορφώνοντας τι προβάλλεται και πότε η τεχνολογία εμπλέκεται ή κάνει ένα βήμα πίσω. Αυτό ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις αρχές των SDV για εγγενή ευελιξία και συνεχή βελτίωση.

Μια νοοτροπία πλατφόρμας, διαμορφωμένη από την εμπειρία

Αυτές οι καινοτομίες βασίζονται σε μια νοοτροπία σχεδιασμού πλατφόρμας που η LG έχει αναπτύξει μέσα από συσκευές κινητής τηλεφωνίας, καταναλωτικά ηλεκτρονικά και αυτοκινητιστικά συστήματα. Η εταιρεία σχεδιάζει με γνώμονα την κλιμάκωση, την ετοιμότητα λογισμικού και τη διαισθητική αλληλεπίδραση.

Στην εποχή των SDV, αυτό επιτρέπει στις λύσεις οθονών της LG να εξελίσσονται μαζί με το όχημα. Αντί να περιορίζονται σε σταθερές λειτουργίες, γίνονται μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου αλληλεπίδρασης που μπορεί να βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου, καθώς το λογισμικό, οι υπηρεσίες και οι ανάγκες των χρηστών αλλάζουν.

Κοιτάζοντας μπροστά: η εμπειρία ως μέτρο της καινοτομίας

Το μέλλον της software-defined κινητικότητας δεν θα μετρηθεί από το πόση τεχνολογία περιλαμβάνει ένα όχημα, αλλά από το πόσο έξυπνα προσφέρει εμπειρίες.

Οι οθόνες θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στη μετάφραση του λογισμικού σε σαφήνεια, εμπιστοσύνη και συναισθηματική σύνδεση. Στη LG, στόχος είναι η δημιουργία τεχνολογίας οθονών που ενδυναμώνουν χωρίς να υπερφορτώνουν, προσαρμόζονται χωρίς να αποσπούν και εξελίσσονται χωρίς να χάνουν από το επίκεντρο τον άνθρωπο.

Καθώς τα SDVs συνεχίζουν να αναδιαμορφώνουν την κινητικότητα, η εταιρεία θα συνεχίσει να πιέζει τα όρια, ώστε η τεχνολογία να υπηρετεί τους ανθρώπους — αθόρυβα, απρόσκοπτα και διαισθητικά.