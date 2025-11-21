Η νέα συνεργασία ενισχύει τη διεθνή θέση της εταιρείας στις τεχνολογίες προτύπων Wi-Fi.

Η LG Electronics (LG) υπέγραψε συμφωνία άδειας χρήσης πατεντών με την Amazon, παρέχοντάς της το δικαίωμα χρήσης των βασικών πατεντών προτύπων (Standard Essential Patents – SEPs) της LG για το Wi-Fi.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Amazon αποκτά άδεια να χρησιμοποιεί τις LG πατέντες Wi-Fi SEPs σε προϊόντα που αξιοποιούν συνδεσιμότητα Wi-Fi, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών Amazon Echo, των Fire TV Sticks και των Fire Tablets.

Η LG βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαπραγματεύσεις για άδειες χρήσης Wi-Fi SEPs με πολλές παγκόσμιες εταιρείες που εφαρμόζουν τεχνολογίες προτύπων Wi-Fi. Η συμφωνία με την Amazon ενισχύει περαιτέρω την τεχνολογική ηγεσία και αξιοπιστία της LG στον παγκόσμιο τομέα των προτύπων Wi-Fi.

Τα SEPs αναφέρονται σε βασικές πατέντες που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση ενός διεθνούς τεχνικού προτύπου — πράγμα που σημαίνει ότι οποιοδήποτε προϊόν χρησιμοποιεί αυτό το πρότυπο αναπόφευκτα στηρίζεται στην κατοχυρωμένη τεχνολογία. Μόλις μια τεχνολογία υιοθετηθεί ως διεθνές πρότυπο από παγκόσμιους οργανισμούς τυποποίησης, εταιρείες σε όλο τον κόσμο την ενσωματώνουν στα προϊόντα τους. Η αναγνώριση ως SEP σηματοδοτεί τόσο τη συμβολή στην πρόοδο ολόκληρης της βιομηχανίας όσο και την τεχνολογική της αξία.

Η LG διαθέτει ένα από τα ισχυρότερα χαρτοφυλάκια πατεντών παγκοσμίως σε βασικούς τομείς τεχνολογικών προτύπων, όπως οι κινητές επικοινωνίες, το Wi-Fi, η μετάδοση και οι κωδικοποιητές. Στο πρώτο μισό του έτους, η LG κατείχε 97.880 κατοχυρωμένες πατέντες παγκοσμίως, περίπου οι μισές από τις οποίες αφορούν τεχνολογίες προτύπων.* Οι καινοτόμες κατοχυρωμένες τεχνολογίες της εταιρείας, που εφαρμόζονται σε κορυφαία προϊόντα όπως οι OLED τηλεοράσεις, τα πλυντήρια και τα ψυγεία, συνεχίζουν να ενισχύουν την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά της.

Κοιτώντας προς το μέλλον, η LG στοχεύει να ενισχύσει περαιτέρω την ηγετική της θέση στις πατέντες σε αναδυόμενους τομείς τεχνολογίας, όπως οι επικοινωνίες 6G, οι επικοινωνίες vehicle-to-everything (V2X), η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και η κβαντική υπολογιστική. Στον τομέα λύσεων για οχήματα, η LG έχει επίσης αναγνωριστεί για την ηγεσία της στις τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας (AR), κερδίζοντας κορυφαίες διακρίσεις για την πρωτοποριακή της πατέντα AR πλοήγησης.

Από το 2022, η LG έχει εντάξει επίσημα την αδειοδότηση πατεντών και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο εταιρικό της καταστατικό — επιταχύνοντας τις προσπάθειες για δημιουργία βιώσιμης αξίας μέσω καινοτομίας βασισμένης στην πνευματική ιδιοκτησία.

«Αυτή η συμφωνία επιβεβαιώνει την παγκόσμια ηγεσία της LG στις τεχνολογίες προτύπων Wi-Fi», δήλωσε ο Cho Hwi-jae, επικεφαλής του Κέντρου Πνευματικής Ιδιοκτησίας της LG. «Θα συνεχίσουμε να προωθούμε την καινοτομία παγκοσμίως, βασιζόμενοι στην κορυφαία ανταγωνιστικότητά μας στις πατέντες.»