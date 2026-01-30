Ο κολοσσός των ταχυμεταφορών UPS ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε περικοπές έως και 30.000 θέσεων εργασίας μέσα στη χρονιά, καθώς συνεχίζει να μειώνει τις αποστολές για τον μεγαλύτερο πελάτη της, την Amazon.

Η μεγαλύτερη εταιρεία διανομής δεμάτων παγκοσμίως περιορίζει σταδιακά τις παραδόσεις για τον διαδικτυακό κολοσσό λιανικής, τις οποίες χαρακτηρίζει «εξαιρετικά επιβαρυντικές» για τα περιθώρια κέρδους της.

Σύμφωνα με το BBC, η UPS ανέφερε ότι οι περικοπές θα γίνουν μέσω προσφορών εθελουσίας εξόδου σε οδηγούς πλήρους απασχόλησης, καθώς και με τη μη αντικατάσταση εργαζομένων που αποχωρούν οικειοθελώς.

Την ίδια στιγμή, ανακοίνωσε κέρδη ύψους 24,5 δισ. δολαρίων (17,7 δισ. λιρών) για το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους. Παράλληλα, προέβλεψε μια απροσδόκητη αύξηση εσόδων στα 89,7 δισ. δολάρια για το επόμενο έτος.

Πέρυσι, η UPS είχε δηλώσει ότι θα άρχιζε να μειώνει την εξάρτησή της από την Amazon, στο πλαίσιο ενός σχεδίου αναστροφής της πορείας της, με στόχο να επικεντρωθεί σε πιο κερδοφόρους πελάτες, όπως εταιρείες του τομέα της υγείας.

Το 2025, η UPS προχώρησε σε περικοπή 48.000 θέσεων εργασίας και έκλεισε 93 εγκαταστάσεις, καθώς μείωνε τις παραδόσεις για την Amazon. Η εταιρεία έχει επίσης ανακοινώσει ότι θα κλείσει άλλες 24 εγκαταστάσεις κατά το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς.

«Βρισκόμαστε στους τελευταίους έξι μήνες του επιταχυνόμενου σχεδίου σταδιακής απεξάρτησης από την Amazon και για ολόκληρο το 2026 σκοπεύουμε να μειώσουμε ακόμη ένα εκατομμύριο δέματα την ημέρα, συνεχίζοντας παράλληλα την αναδιάρθρωση του δικτύου μας», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος, Κάρολ Τομέ.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του 2024, η UPS απασχολούσε περίπου 490.000 εργαζόμενους, εκ των οποίων σχεδόν 78.000 εργάζονταν σε διοικητικές θέσεις. Το εργατικό δυναμικό της εταιρείας είναι συνδικαλισμένο.

Η UPS ανακοίνωσε επίσης ότι αποσύρει επίσημα τον στόλο των φορτηγών αεροσκαφών MD-11, μετά από ένα θανατηφόρο δυστύχημα στο Λούισβιλ του Κεντάκι τον Νοέμβριο. Τα αεροσκάφη αυτά, που αποτελούσαν περίπου το 9% του στόλου της εταιρείας, είχαν καθηλωθεί από την ημέρα του ατυχήματος.

Η μετοχή της UPS έκλεισε ελαφρώς υψηλότερα στις συναλλαγές της Τρίτης στη Νέα Υόρκη.

Τα τελευταία χρόνια, η Amazon έχει ενισχύσει σημαντικά τις δικές της υπηρεσίες διανομής, περιορίζοντας την κυριαρχία της UPS, της FedEx και της Αμερικανικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας (USPS).

Το 2024, η Amazon διαχειρίστηκε 6,3 δισεκατομμύρια παραδόσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεπερνώντας τόσο την UPS όσο και τη FedEx. Σύμφωνα με τον δείκτη αποστολών δεμάτων της Pitney Bowes, έως το 2028 η Amazon αναμένεται να ξεπεράσει και την USPS σε όγκο παραδόσεων στις ΗΠΑ.

