Η καινοτομία που επαναπροσδιορίζει την έννοια της άνεσης, της ασφάλειας και της εξατομίκευσης μέσα στο όχημα.

Η LG Vehicle Solution (VS) Company εγκαινιάζει μια νέα εποχή στην ανθρώπινη κινητικότητα μέσα από την παγκόσμια καμπάνια “LG on board”, η οποία αναδεικνύει τη μετάβαση του αυτοκινήτου από ένα απλό μεταφορικό μέσο σε έναν ευφυή, προσαρμοστικό και βαθιά ανθρώπινο χώρο εμπειριών.

Στο κέντρο της καμπάνιας βρίσκεται η ιδέα ότι η τεχνολογία μπορεί να είναι «αόρατη αλλά παρούσα», όπως ο αέρας. Χάρη σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (AI), software-defined vehicles (SDV) και προηγμένα συστήματα συνδεσιμότητας, η LG επαναπροσδιορίζει τις έννοιες της άνεσης, της ασφάλειας και της εξατομίκευσης στην οδήγηση.

Τρεις άξονες που καθορίζουν το μέλλον της εμπειρίας εντός οχήματος

AI on board

Προβάλλει τον τρόπο με τον οποίο το αυτοκίνητο μαθαίνει και προσαρμόζεται στον οδηγό, δημιουργώντας μια φυσική και ανθρώπινη αλληλεπίδραση.

Insight on board

Εξερευνά τις τεχνολογικές και κοινωνικές τάσεις που αλλάζουν τον κόσμο της κινητικότητας, αντιμετωπίζοντας την οδήγηση ως εμπειρία ζωής και όχι ως απλή μετακίνηση.

Experience on board

Μεταμορφώνει το εσωτερικό του οχήματος σε έναν «υπερ-προσωπικό» χώρο άνεσης, ψυχαγωγίας και παραγωγικότητας.

Με το LG on board, η εταιρεία αποδεικνύει ότι η τεχνολογία στο αυτοκίνητο μπορεί να γίνει πραγματικά ανθρώπινη, ενστικτώδης και οικεία, συνδέοντας οδηγούς και επιβάτες με το όχημα με έναν νέο, συναισθηματικό τρόπο.

Η LG Vehicle Solution (VS) Company συνεχίζει να επενδύει σε συστήματα infotainment, Cockpit Electronics, συνδεσιμότητας και in-cabin εμπειριών που μεταμορφώνουν την οδήγηση σε μια πιο ευφυή, ασφαλή και απολαυστική διαδικασία. Το #LGonBoard αποτελεί βασικό μέρος της στρατηγικής της εταιρείας να ενώσει την τεχνολογία με την ανθρώπινη εμπειρία και να διαμορφώσει το μέλλον της κινητικότητας.