Ο Πάνος Μουζουράκης αναφέρθηκε στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε στο παρελθόν.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» παραχώρησε ο Πάνος Μουζουράκης όπου και αναφέρθηκε στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε στο παρελθόν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου, ο τραγουδιστής βρέθηκε σε ένα βιωματικό δείπνο στο σκοτάδι και όταν ρωτήθηκε αποκάλυψε πως κάποια στιγμή έπαθε αιφνίδια κώφωση:

«Είχα κάτι που έμοιαζε με αιφνίδια κώφωση, κάποια στιγμή, το οποίο επηρέασε πάρα πολύ και το τραγούδι, γιατί δεν μπορούσα να ακολουθήσω. Επειδή κράτησε μία εβδομάδα, γιατί μάλλον ήταν λίγο νερό στον κοχλία που διαγνώστηκε μετά από μία εβδομάδα, ήταν ενοχλητικό και το πρώτο στάδιο νομίζω είναι τα νεύρα».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ρωτήθηκε για την επόμενη σεζόν «The Voice», όπου και απάντησε: «Το μαθαίνουμε πάντα τελευταία στιγμή αν θα συνεχίσουμε στο Voice».

Τέλος ρωτήθηκε για το αν τελικά η Έλενα Παπαρίζου θα βαφτίσει το δεύτερο παιδί του: «Δεν την ρώτησα εγώ, η γυναίκα μου ρώτησε την Έλενα αν θα βαφτίσει το δεύτερο παιδί, εγώ δεν είμαι καλός στο να ρωτάω τον κόσμο πράγματα… ούτε στο να απαντάω είμαι καλός», αποκρίθηκε γελώντας.

