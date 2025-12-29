Ο μεγάλος τελικός του «The Voice», είναι γεγονός!

Σήμερα, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, έφτασε η ώρα για τον μεγάλο τελικό του «The Voice of Greece» και οι κριτές μαζί με τους διαγωνιζόμενους, μετρούν αντίστροφα προκειμένου να αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής, τόσο ανάμεσα στους coaches, όσο και μεταξύ των επίδοξων τραγουδιστών.

Αρχικά λοιπόν, ο Γιώργος Καπουτζίδης, εξήγησε τη διαδικασία με την οποία θα αναδειχθεί ο νικητής, εκείνος δηλαδή που θα κερδίσει και το χρυσό δισκογραφικό συμβόλαιο με την Minos Emi Universal.

Οι κριτές, μαζί με τους διαγωνιζόμενους, έχουν δώσει τον καλύτερό τους εαυτό για τον εν λόγω μουσικό διαγωνισμό, ωστόσο τον τελευταίο λόγο τον έχει το κοινό.

Στην πρώτη φάση, πέντε από τους διαγωνιζόμενους αποχωρούν ενώ θα συνεχίσουν μόλις τέσσερα πρόσωπα. Ενώ η ψηφοφορία θα συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο μέχρι να αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής.

Στον μεγάλο τελικό του «The Voice»

Όπως κάθε χρόνο λοιπόν, έτσι και φέτος, ο Γιώργος Καπουτζίδης, ανέλαβε να «πειράξει» ελαφρώς τους τέσσερις κριτές, ενώ για το 2025, φρόντισε να βγάλει ορισμένα στατιστικά.

Συγκεκριμένα, αποδείχθηκε πως από το «The Voice» φέτος, πέρασαν 266 διαγωνιζόμενοι, από τους οποίους έφτασαν στην επόμενη φάση οι 178. Οι υπόλοιποι, 88 ωστόσο, δεν εντυπωσίασαν επαρκώς τους κριτές.

Παρ’ όλα αυτά, τα στατιστικά, δεν σταματούν εδώ, καθώς ο Γιώργος Καπουτζίδης, έβγαλε τον ακριβή αριθμό για κάθε κριτή που γύρισε την καρέκλα του σε κάθε νέο διαγωνιζόμενο.

Ειδικότερα, η Έλενα Παπαρίζου, φαίνεται πως γύρισε την καρέκλα της 88 φορές. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, 93 και ο Χρήστος Μάστορας με τον Πάνο Μουζουράκη, βρέθηκαν στην κορυφή με 117 «γυρίσματα καρέκλας».

Φυσικά, ο Γιώργος Καπουτζίδης, δεν σταμάτησε εδώ, καθώς φρόντισε να παρουσιάσει ένα «Voice Ποτ Πουρί», με όλες εκείνες τις φορές που οι coaches πήραν τα μικρόφωνα και αυτοσχεδίαζαν.

Τέλος, αφού ο παρουσιαστής υποδέχθηκε στο πλατό τους τέσσερις coaches μαζί με τους διαγωνιζόμενους, ο κάθε ένας έκανε τη δική του υπόκλιση, ενώ λίγο πριν από την επίσημη έναρξη του show, οι τέσσερις καλλιτέχνες μοιράστηκαν μία μεγάλη αγκαλιά.

