Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την πρεμιέρα του «Survivor» με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό.

Το απόλυτο παιχνίδι επιβίωσης του «Survivor», επιστρέφει για μία ακόμη φορά με τους παίχτες να ανυπομονούν να μπουν δυναμικά στο στίβο μάχης, να αποδείξουν τις αντοχές τους, να αναμετρηθούν και να διεκδικήσουν το χρηματικό έπαθλο και τον τίτλο του μεγάλου νικητή.

Ο Γιώργος Λιανός, θα βρίσκεται φέτος στο τιμόνι της παρουσίασης, ενώ σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΙ, η πρεμιέρα, αναμένεται για τις 11 Ιανουαρίου 2026, στις 21:00.

Έτσι, «Αθηναίοι και Επαρχιώτες» εισβάλλουν στο απόλυτο ριάλιτι επιβίωσης και διεκδικούν την κορυφή και τα 250.000 ευρώ.

«Survivor»: Ακόμη τρία πρόσωπα ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στον Άγιο Δομίνικο

Το πρωί της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου, ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος από την Καλλιθέα, ο Αλέξανδρος Κούρτοβικ από τον Άγιο Δομίνικο και ο Γιάννης Στίνης από τη Γλυφάδα, συστήθηκαν στο κοινό, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας, μέσα από την εκπομπή του ΣΚΑΙ, «Το ‘χουμε», ακόμη τρία πρόσωπα, υποσχέθηκαν πως έρχονται για να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Στην ομάδα των Αθηναίων λοιπόν, έρχεται η Βασιλική Μουντή, 24 ετών, personal trainer στο επάγγελμα και αποφασισμένη για το παιχνίδι.

Εκείνη, την ακολουθεί η Ελισάβετ Σεκερτζή, 30 ετών, η οποία διεκδικεί ήδη από την αρχή το μεγάλο έπαθλο.

Τις δύο γυναίκες, της ακολουθεί στον Άγιο Δομίνικο και ο Γιώργος Καραϊσανίδης, 27 ετών, ο οποίος εξ αρχής, φαίνεται να γνωρίζει πως το «Survivor» απαιτεί και στρατηγική πέρα από τις νίκες στον στίβο μάχης.

Έτσι λοιπόν, έξι παίχτες από την ομάδα των «Αθηναίων», συστήθηκαν σήμερα στο κοινό, ενώ αναμένεται να παρουσιαστούν και τα πρόσωπα από την ομάδα των «Επαρχιωτών».

