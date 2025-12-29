Ο Εθνικός Τελικός για την Eurovision 2026, έρχεται στις 4 Ιανουαρίου στις 19:00.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και επίσημη για τον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2026, μέσα από την οποία επρόκειτο να αναδειχθεί το τραγούδι και ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει τη χώρα τον ερχόμενο Μάιο στη Βιέννη.

Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού πλησιάζει και οι ΕΡΤ αναλαμβάνει δράση ήδη από τις πρώτες ημέρες της νέας χρονιάς.

Πιο συγκεκριμένα, την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ1, θα προβληθεί η εκπομπή «Sing for Greece», Εθνικός Τελικός Eurovision 2026 - οι Φιναλίστ, όπου και θα αποκαλυφθούν οι 28 υποψήφιοι που διεκδικούν τη θέση στη σκηνή του τελικού στη Βιέννη.

Από τις 19:00 έως τις 22:00, η Μπέτυ Μαγγίρα, μαζί με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, θα παρουσιάσουν τους καλλιτέχνες και τις ιστορίες πίσω από τις συμμετοχές, σε μια εκπομπή γεμάτη μουσική, συνεντεύξεις, backstage στιγμές και πολλές εκπλήξεις.

Η Κλαυδία, που εκπροσώπησε τη χώρα την Ελλάδα το 2025, έρχεται σε μία εμφάνιση – έκπληξη και επιστρέφει στην σκηνή για να δώσει το δικό της ρυθμό και παλμό στον εθνικό τελικό.

Όπως αναφέρει και η ΕΡΤ, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα πραγματοποιηθεί ζωντανά η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης των 28 συμμετοχών στους δύο ημιτελικούς του Εθνικού Τελικού, που θα διεξαχθεί τον Φεβρουάριο.

Ο ρυθμός της Eurovision 2026 αρχίζει να χτυπάει δυνατά την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026 στην εκπομπή «Sing for Greece – Ελληνικός Τελικός 2026 – Οι φιναλίστ», μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ1.