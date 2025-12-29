Το «Φως στο Τούνελ» επιστρέφει εκτάκτως λίγο πριν την Πρωτοχρονιά και η Αγγελική Νικολούλη με την ομάδα της ξετυλίγει το κουβάρι της υπόθεσης. Εκτάκτως την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου στις 23:10.

Μετά τη σύλληψη, την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, του φερόμενου ως δράστη για τη δολοφονία της μητέρας του, Ελένης Παπαδοπούλου στο Κολωνάκι, και την αυριανή απολογία του, η εκπομπή θα αποκαλύψει όλο το παρασκήνιο αυτής της υπόθεσης που πρώτη ερεύνησε.

Στο φως όλα τα στοιχεία που, σύμφωνα με τις Αρχές, οδήγησαν στη σύλληψη του γιου και μία σοκαριστική μαρτυρία που θα ακουστεί για πρώτη φορά.

Καρέ - καρέ τα βήματα της δημοσιογραφικής έρευνας του «Τούνελ» που γκρέμισε το οικοδόμημα του «ατυχήματος», ξεγύμνωσε κάθε άλλοθι και έφερε στο φως το σκηνικό του άγριου εγκλήματος.

