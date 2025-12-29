Το ρεπορτάζ που εκνεύρισε τη Μαίρη Συνατσάκη όταν ήταν έγκυος.

Καλεσμένη στο podcast του φίλου και συνεργάτη της Φίλιππου Ιωάννου –aka Fipster– βρέθηκε η Μαίρη Συνατσάκη, που δεν δίστασε να απαντήσει σε διάφορες «κίτρινες» ερωτήσεις.

Μεταξύ άλλων, αποκάλυψε γιατί έκανε unfollow την Κατερίνα Καινούργιου στα social media.

«Έκανα unfollow την Κατκέν γιατί ήμουν 6 μηνών έγκυος και είδα την Κατκέν και την τότε παρέα της να λέει "εμείς όμως πήγαμε το ρεπορτάζ ένα βήμα παραπέρα και βρήκαμε τους πρώην της να μας πουν τη γνώμη τους και πώς νιώθουν που είναι έγκυος η Μαίρη Συνατσάκη".

Και είμαι εγώ στον καναπέ και βλέπω ό,τι πιο άβολο έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά. Και μάλιστα τελειώνει αυτό το ρεπορτάζ και το λέει και μόνη της η Κατκέν "άβολο, αλλά ευγενικοί οι άνθρωποι, απάντησαν".

Και είμαι σε φάση γιατί; Γιατί το έπαιξες; Γιατί το έκανες; Γιατί σε αυτούς τους ανθρώπους; Από πού κι ως πού; Ξέρεις τι σχέση έχω μαζί τους; Ξέρεις τι έχει προηγηθεί; Από πού κι ως πού να τον πετύχεις έξω από μια πρόβα και να τον φέρεις σε αυτή τη θέση; Και έγινε το unfollow».

{https://www.instagram.com/reel/DSz_6PujM00/}