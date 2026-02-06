Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της σειράς «Μια νύχτα μόνο».

Σκιές από το παρελθόν απειλούν να τινάξουν στον αέρα τις ζωές των ηρώων. Η αγάπη όμως οπλίζει με θάρρος τους ερωτευμένους και φέρνει τη λύτρωση. Κι ενώ κάποιοι κάνουν νέα όνειρα για το μέλλον, κάποιοι άλλοι πέφτουν σε αναπάντεχες παγίδες. Στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Μια νύχτα μόνο», από τη Δευτέρα 9 έως την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στις 21:00.

Ο Οδυσσέας σώζει την Αρετή από τον εμμονικό φωτογράφο. Οι δυο τους έρχονται και πάλι κοντά και η Αρετή δέχεται την πρόταση γάμου του Οδυσσέα. Ενώ όλα είναι έτοιμα για τον γάμο τους, μία παλιά γνωριμία του Οδυσσέα θα αναστατώσει την Αρετή.

Ο Νταγιάννος στήνει παγίδα στη Μίνα, ενώ η Μαρίκα προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες στο σπίτι, όπου η Άσπα έχει ακόμα ελπίδες ότι μπορεί να σώσει το γάμο της.

Η Αννέζα για πρώτη φορά φοβάται τόσο, ότι θα αποκαλυφθεί το μυστικό της.

«Μια νύχτα μόνο»: Όλες οι εξελίξεις της νέας εβδομάδας

Επεισόδιο 37 (Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου)

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Οδυσσέας καταφέρνει να σώσει την Αρετή από τα χέρια του παρανοϊκού φωτογράφου, ενώ η Ελένη αποφασίζει επιτέλους να ανοίξει την καρδιά της στον Σταύρο και να του πει την αλήθεια για το παρελθόν της σε σχέση με τη Μιρέλλα.

Η Κατερίνη αναζητά τον Οδυσσέα, αλλά ο Σταύροςπροσπαθεί να της κρύψει την αλήθεια. Η Άσπα αρχίζει να πιστεύει ότι είναι εφικτή η επανασύνδεση της με τον Σάββα, ενώ ο Νταγιάννος επισκέπτεται τη Μίνα στήνοντας της μία παγίδα.

Ένα μήνυμα στο κινητό του Πωλ από κάποια γυναίκα φέρνει ανατροπές.

Επεισόδιο 38 (Τρίτη 10 Φεβρουαρίου)

Ο Οδυσσέας συμφιλιώνεται με την Αρετή και της ζητά να επιστρέψει στην εταιρεία. Μαθαίνει ότι την ίδια πρόταση της είχε κάνει κι ο Σταύρος και μια ένταση δημιουργείται ανάμεσα τους.

Η Μαρίκα παλεύει να κρατήσει τις ισορροπίες στο σπίτι, ενώ η Άσπα μαθαίνει για την κλοπή των χρημάτων.

Ο Σάββας προσπαθεί να προστατεύσει τη Μίνα και βάζει τους όρους του στον Νταγιάννο, ωστόσο εκείνος, έχει διαφορετικά σχέδια γι’ αυτούς και την ERGAN. Όσο η Αρετή προσπαθεί να αποφασίσει αν θα γυρίσει πίσω στην εταιρεία ή όχι, την περιμένει μια έκπληξη που θα τη συγκλονίσει.

Επεισόδιο 39 (Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου)

Η Αρετή απαντάει θετικά στην πρόταση γάμου του Οδυσσέα, ψάχνοντας όμως να βρει τρόπο για να το πει στο παιδί. Η Κατερίνη ταράζεται βλέποντας τη Μαργαρίτα να ανοίγεται στον Οδυσσέα σε σχέση με το παρελθόν της στην Κρήτη, ενώ η Αννέζα νιώθει για πρώτη φορά να κινδυνεύει τόσο πολύ το μυστικό της.

Η Ελένη έρχεται αντιμέτωπη με μία συμπεριφορά του Σταύρου που τη σοκάρει και ο Νταγιάννος ακούει άφωνος τη Μίνα να τον ενημερώνει, ότι περιμένει το παιδί του Σάββα. Τέλος, ο Πωλ έχει πέσει σε μια παγίδα που δεν θα του βγει σε καλό.

Επεισόδιο 40 (Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου)

Η Αρετή και Οδυσσέας ανακοινώνουν στον Πετράκη ότι θα παντρευτούν και η αντίδρασή του τούς εκπλήσσει ευχάριστα. Η επιστροφή της Αρετής στην ERGAN ταράζει την Ευθυμίου, που έχει άλλα σχέδια για την καριέρα της εκεί.

Ο Νταγιάννος ξεσπά στον Σάββα, μετά την είδηση για τηνεγκυμοσύνη της Μίνας, ενώ η Άσπα κάνει ύποπτες κινήσεις.

Ο Πωλ έρχεται αντιμέτωπος με τον νόμο, πέφτοντας στην παγίδα που του στήνει μια παλιά του ερωμένη. Κι ενώ η Αρετή με τον Οδυσσέα ετοιμάζονται για τον γάμο τους, μια παλιά γνωριμία του Οδυσσέα, αναστατώνει την Αρετή.