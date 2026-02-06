Στο νέο επεισόδιο, ο Θάνος Λέκκας, ως γκουρού Δαμασκηνός, έρχεται για να «καθαρίσει» την αύρα στο σπίτι της οικογένειας Στεφανίδη…

«Τρομεροί γονείς»: Νέο επεισόδιο αυτό το Σαββατοκύριακο στις 17:50

O Σάκης φέρνει στο σπίτι έναν φίλο του, κολλητό από τα παλιά, που επέστρεψε από το Θιβέτ και κάνει συνεδρίες θετικής ενέργειας και καθαρισμού αύρας. Είναι γκουρού Δαμασκηνός (Θάνος Λέκκας), είναι spiritual coach.

Για την οικογένεια Στεφανίδη τη συγκεκριμένη μέρα, είναι μια από τις δύσκολες μέρες, όλα είναι στραβά κι ανάποδα και ο coach έρχεται την κατάλληλη ώρα να τους ηρεμήσει.

Στο γραφείο η Ναταλία έχει ν’ αντιμετωπίσει ένα χαλασμένο πούλμαν μπροστά σ’ έναν πορτοκαλεώνα κι έναν ιδιοκτήτη του πορτοκαλεώνα έξαλλο γιατί οι τουρίστες ξεχύθηκαν και έκοψαν τα πορτοκάλια του.

Η Λίλα μένει στο γραφείο μόνη και πρέπει ν’ απαντήσει σ’ όλες τις γλώσσες σε τηλεφωνήματα διαμαρτυρίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Δαμασκηνός στο σπίτι περνά από τις ψυχικές σε σωματικές ασκήσεις και ο Στέφανος πέφτει και χτυπάει τη μέση του. Τι άλλο θα μπορούσε να πάει στραβά;

Guest: Θάνος Λέκκας

{https://www.youtube.com/watch?v=sY-GcrDi8rE}

Στο επεισόδιο της Κυριακής…

Ο Στέφανος συνεχίζει τις συνεδρίες με τον Δαμασκηνό και σ’ αυτές μπλέκονται και τα τρία παιδιά. Η μόνη που αρνείται πεισματικά να πιστέψει στις ψυχικές δυνατότητες του γκουρού είναι η Ναταλία.

Μέσα από την συνύπαρξή του με την οικογένεια ο Δαμασκηνός βγάζει τα δικά του τραύματα. Η ψυχανάλυση αρχίζει να γίνεται αντίστροφα. Όταν εξομολογείται ότι χώρισε με τη γυναίκα του και έχει να δει τον γιο του δυο χρόνια τότε κινητοποιούνται όλοι να ανακαλύψουν πού βρίσκεται γυναίκα και γιος του coach.

Τους ανακαλύπτει η Λίλα και η προσπάθεια της οικογένειας είναι πια να τους φέρει μαζί. Να ξαναβρεί ο Δαμασκηνός την οικογένεια και την ψυχική του ηρεμία. Θα τα καταφέρουν;

Guest: Θάνος Λέκκας