Τρεις σεισμικές δονήσεις, οι δύο πρώτες με διαφορά σχεδόν ενός λεπτού.

Μπασάζ σεισμών, με διαφορά λίγων λεπτών, σημειώθηκε στην Κρήτη.

Αρχικά στις 19:31 σημειώθηκε δόνηση για την οποία η αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ανέφερε πως ήταν 4 Ρίχτερ, ενώ στη συνέχεια το μέγεθος αναθεωρήθηκε σε 3 Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 17 χιλιόμετρα ανατολικά της Χρυσής Λασιθίου και το εστιακό βάθος ήταν 11,8 χιλιόμετρα.

Ακολούθησε νέα δόνηση, ένα λεπτό αργότερα (19:32). Αρχικά η αυτόματη λύση έκανε λόγο για σεισμό 3,6 Ρίχτερ, όμως το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο αναθεώρησε το μέγεθός του σε 3,9 Ρίχτερ. Και σε αυτή την περίπτωση το επίκεντρο εντοπίστηκε σε θαλάσσιο χώρο, 16 χιλιόμετρα ανατολικά- βορειοανατολικά της Ιεράπετρας, ενώ το εστιακό βάθος ήταν 11,6 χιλιόμετρα.

Έπειτα από λίγα λεπτά, στις 19:41 έγινε και τρίτος σεισμός, περίπου στην ίδια περιοχή. Η δόνηση ήταν 3,8 Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 23 χλμ. ανατολικά- νοτιοανατολικά της Χρυσής Λασιθίου και το εστιακό βάθος ήταν 7,2 χιλιόμετρα.