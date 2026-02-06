Τούρκος σεισμολόγος προειδοποιεί για μεγάλο σεισμό στον Μαρμαρά: Υπό ποιες προϋποθέσεις «δεν υπάρχει καμία ελπίδα διαφυγής».

Ο σεισμολόγος καθηγητής δρ. Χαλίκ Εϊντογάν δήλωσε ότι ο μεγάλος σεισμός που αναμένεται στη Θάλασσα του Μαρμαρά δεν θα επηρεάσει μόνο την Κωνσταντινούπολη, αλλά και 7 έως 10 επαρχίες κατά μήκος των ακτών του Μαρμαρά.

Όπως υποστήριξε, ο όρος «σεισμός της Κωνσταντινούπολης» - που χρησιμοποιείται ευρέως - είναι ελλιπής και παραπλανητικός. Θα έπρεπε ορθότερα να μιλάμε για τον «σεισμό του Μαρμαρά», καθώς ο μεγάλος σεισμός που αναμένεται να σημειωθεί δεν θα επηρεάσει μόνο την Κωνσταντινούπολη αλλά και τις επαρχίες που συνορεύουν με τον Μαρμαρά.

«Αν στη Θάλασσα του Μαρμαρά σημειωθεί σεισμός μεγέθους 7 ή μεγαλύτερος, θα επηρεαστούν 7 έως 10 επαρχίες που συνορεύουν με τον Μαρμαρά, και κυρίως η Κωνσταντινούπολη. Επομένως, αυτός ο σεισμός δεν είναι σεισμός της Κωνσταντινούπολης· είναι σεισμός του Μαρμαρά».

Ο Εϊντογάν τόνισε ότι ένας σεισμός μεγέθους 7 ή μεγαλύτερος στον Μαρμαρά θα έχει αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο στην περιοχή, αλλά και σε ολόκληρη την Τουρκία, τόσο κοινωνικά όσο και οικονομικά.

«Η καταστροφή δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο από τα ρήγματα»

Σύμφωνα πάντα με τον Εϊντογάν, ο παράγοντας που κρίνει πόσο καταστροφικός θα είναι ένας σεισμός είναι πρωτίστως το μέγεθό τους και όχι το ρήγμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Υπάρχουν επαρχίες από τις οποίες διέρχονται ρήγματα και δεν καταρρέουν, και υπάρχουν επαρχίες μακριά από ρήγματα που καταρρέουν. Το είδαμε ξεκάθαρα στους σεισμούς με επίκεντρο το Καχραμανμαράς. Άρα, δεν είναι σωστό να αποδίδουμε το γεγονός αποκλειστικά στο ρήγμα. Αν το είχαμε αποδώσει μόνο στο ρήγμα, τότε η περιοχή Αβτζιλάρ δεν θα είχε καταρρεύσει στον σεισμό με επίκεντρο το Γκιόλτζουκ στις 17 Αυγούστου 1999.

Επομένως, οι μεγάλοι σεισμοί είναι περιφερειακοί σεισμοί και, αν υπάρχουν προβλήματα στις κατασκευές, στο έδαφος ή στα κτίρια, ο σεισμός τα εντοπίζει και τα καταστρέφει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η καταστροφή δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο από τα ρήγματα. Τα λάθη στις κατασκευές και στο έδαφος θα εμφανιστούν οπωσδήποτε σε μεγάλους σεισμούς».

«Όταν όλοι οι παράγοντες συνδυάζονται, δεν υπάρχει καμία ελπίδα διαφυγής από τον σεισμό»

Ο Εϊντογάν επεσήμανε ότι οι γεωτεχνικές μελέτες, η σωστή επιλογή θέσης και ο αποτελεσματικός έλεγχος είναι ζωτικής σημασίας.

Όπως τόνισε, ο λανθασμένος σχεδιασμός, η υποχώρηση του εδάφους και η δόμηση σε περιοχές κατολισθήσεων ενέχουν σοβαρούς κινδύνους: «Η εγκατάσταση κτιρίων σε ακατάλληλες περιοχές είναι το πρώτο λάθος. Το δεύτερο λάθος είναι το "άνοιγμα" τέτοιων περιοχών στη δόμηση. Τέτοια μέρη θα πρέπει να απαγορεύονται για κατασκευή.

»Ακόμη κι αν δεν υπάρχει πρόβλημα στο έδαφος, όμως, τα λάθη που γίνονται κατά τη διαδικασία κατασκευής είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Με άλλα λόγια, έχουμε σοβαρές ελλείψεις στη διαδικασία παραγωγής αντισεισμικών κατασκευών. Όταν λοιπόν όλοι αυτοί οι παράγοντες συνδυάζονται, δεν υπάρχει καμία ελπίδα διαφυγής από τον σεισμό».

Πηγή: haberler.com