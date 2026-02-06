Από τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας της Σλοβακίας μέχρι την πρόεδρο της σουηδικής Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), τα στοιχεία του Τζέφρι Επστάιν «στοιχειώνουν» πολλούς.

Εξέχουσες προσωπικότητες, υπεράνω υποψίας από την πολιτική, τις διεθνείς σχέσεις, τη δικαιοσύνη αλλά και τις Τέχνες παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους μετά την δημοσιοποίηση των αρχείων του εκλιπόντα δισεκατομμυριούχου, καταδικασμένου για sex trafficking και σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Επστάιν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η τελευταία δημοσίευση περιελάμβανε εκατομμύρια έγγραφα, περίπου 2.000 βίντεο και 180.000 εικόνες. Τα έγγραφα αναφέρονται σε πολλά εξέχοντα άτομα. Το υπουργείο Δικαιοσύνης επιμένει ότι η απλή εμφάνιση στην δημοσίευση δεν αποτελεί ένδειξη αδικοπραγίας ή ενοχής ωστόσο πολλοί έσπευσαν να παραιτηθούν. Την ίδια ώρα εκκρεμούν έρευνες για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός και πρώην ΥΠΕΞ της Νορβηγίας, Børge Brende αλλά και του πρώην Νορβηγού πρωθυπουργού, Thorbjørn Jagland.

Πίτερ Μάντελσον, Βουλή των Λόρδων

Η πιο πολύκροτη παραίτηση είναι αυτή του Πίτερ Μέντελσον. Ο πρώην πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσιγκτον, Πίτερ Μάντελσον, παραιτήθηκε από τη Βουλή των Λόρδων, την άνω βουλή του βρετανικού κοινοβουλίου δηλαδή, προκαλώντας αναταραχή στην εσωτερική πολιτική σκηνή της Βρετανίας. Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ζήτησε δημόσια συγνώμη.

Η παραίτησή του ήρθε μετά τη δημοσίευση email που τον συνέδεαν με τον Επστάιν, ανάμεσά τους και μηνύματα που προφανώς κοινοποιούσαν εμπιστευτικές κυβερνητικές επικοινωνίες όταν ο Μάντελσον ήταν υπουργός Επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια του 2008-2009.

Η κρίση αυτή ανάγκασε τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να παραπέμψει έναν φάκελο στην αστυνομία και να προτείνει νόμο για την αφαίρεση του τίτλου ευγενείας από τον Μάντελσον, σύμφωνα με τον Guardian.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Έγγραφα επίσης υποδηλώνουν ότι ο Μάντελσον έλαβε πληρωμές από τον Επστάιν, όπως ανέφερε το BBC. Ο Μάντελσον παραιτήθηκε από το Εργατικό Κόμμα, γράφοντας σε επιστολή του προς τον γενικό γραμματέα του κόμματος την Κυριακή, «Έχω συνδεθεί περαιτέρω αυτό το Σαββατοκύριακο με την κατανοητή οργή γύρω από τον Τζέφρι Επστάιν και νιώθω λύπη και θλίψη γι' αυτό. Οι ισχυρισμοί που πιστεύω ότι είναι ψευδείς ότι μου έκανε οικονομικές πληρωμές πριν από 20 χρόνια, και για τους οποίους δεν έχω κανένα αρχείο ή ανάμνηση, πρέπει να διερευνηθούν από εμένα. Ενώ βρίσκομαι σε αυτή τη διαδικασία, δεν θέλω να προκαλέσω περαιτέρω αμηχανία στο Εργατικό Κόμμα και ως εκ τούτου αποχωρώ από την ιδιότητα του μέλους του κόμματος. Θέλω να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να επαναλάβω τη συγγνώμη μου στις γυναίκες και τα κορίτσια των οποίων οι φωνές θα έπρεπε να είχαν ακουστεί πολύ καιρό πριν. Έχω αφιερώσει τη ζωή μου στις αξίες και την επιτυχία του Εργατικού Κόμματος και παίρνοντας την απόφασή μου (να παραιτηθώ), πιστεύω ότι ενεργώ προς το συμφέρον του» ανέφερε.

Miroslav Lajčák, Σλοβακία

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας αποδέχτηκε την παραίτηση του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας Miroslav Lajčák, αφού τα αρχεία των ΗΠΑ έδειξαν ότι αντάλλαξε μηνύματα με τον Επστάιν το 2017-2018. Αναφερόταν σε θέματα για γυναίκες και διπλωματία, ενώ υπηρετούσε ως υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε το BBC. Ο Lajčák αρνήθηκε την κατηγορία, αλλά είπε ότι παραιτείται για να αποφύγει πολιτικές επιπτώσεις, σύμφωνα με το Politico.

Ο Σλοβάκος ηγέτης έκανε λόγο για επίθεση εναντίον του Lajčák.

Ντέιβιντ Α. Ρος, Σχολή Εικαστικών Τεχνών (Νέα Υόρκη)

Ο επιμελητής και διευθυντής της Σχολής Καλών Τεχνών Ντέιβιντ Α. Ρος παραιτήθηκε από τη θέση του στη Σχολή Καλών Τεχνών στη Νέα Υόρκη, μετά την τελευταία δημοσίευση εγγράφων σχετικά με τον Τζέφρι Επστάιν, που αποκάλυψαν τη φιλία του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη.

Ο Ρος, ο οποίος ήταν πρόεδρος του προγράμματος καλλιτεχνικής πρακτικής του MFA, παραιτήθηκε την Τρίτη, ανέφερε η σχολή σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι «γνώριζε την αλληλογραφία» μεταξύ αυτού και του Επστάιν. Η ηλεκτρονική σελίδα του Ρος στη σχολή ήταν εκτός σύνδεσης την Τετάρτη.

Σε email που χρονολογούνται από το 2009, ο Ρος αστειεύεται, επικοινωνεί για να συναντήσει και παρηγορεί τον Επστάιν, αποκαλώντας τον «απίστευτο» και λέγοντας πως «είμαι ακόμα περήφανος που σε αποκαλώ φίλο». Σε μια άλλη επικοινωνία το 2009, ο Επστάιν προτείνει μια έκθεση με τίτλο «Statutory» που θα περιλαμβάνει «κορίτσια και αγόρια ηλικίας 14-25 ετών» όπου δεν μοιάζουν καθόλου με την πραγματική τους ηλικία». Ο Ρος απάντησε: «Είσαι απίστευτος» και σημείωσε ότι η Μπρουκ Σιλντς πόζαρε γυμνή σε ηλικία 10 ετών.

Σε email προς το ARTnews μετά την παραίτησή του, ο Ρος είπε ότι γνώρισε τον Επστάιν στα μέσα της δεκαετίας του 1990, όταν ήταν διευθυντής του Μουσείου Αμερικανικής Τέχνης Γουίτνεϊ στη Νέα Υόρκη. «Ήταν μέρος της δουλειάς μου να κάνω φίλους με ανθρώπους που είχαν την ικανότητα και το ενδιαφέρον να υποστηρίξουν το μουσείο», είπε.

Ο Ρος πρόσθεσε στο ARTnews ότι όταν ο Έπσταϊν ερευνήθηκε ξανά το 2019, επικοινώνησε μαζί του για να δείξει την υποστήριξή του. «Αυτό ήταν ένα τρομερό λάθος. Όταν τα εγκλήματά του έγιναν γνωστά, ένιωσα ντροπή και ντρέπομαι που έπεσα θύμα των ψεμάτων του».

Τζοάνα Ρουμπινστάιν, Σουηδική Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Η Τζοάνα Ρουμπινστάιν παραιτήθηκε από τη θέση της προέδρου της σουηδικής Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) μετά την αποκάλυψη της επαφής της με τον Επστάιν σε ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Expressen.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, επισκέφθηκε το ιδιωτικό νησί του εκλιπόντος σεξουαλικού παραβάτη το 2012. Η παραίτησή της επιβεβαιώθηκε στο πρακτορείο από τη σουηδική Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. «Η Τζοάνα επέλεξε να εγκαταλείψει τη θέση της μετά από όσα αποκαλύφθηκαν στα μέσα ενημέρωσης το Σαββατοκύριακο. Αυτό δεν ήταν κάτι που γνώριζε προηγουμένως ο οργανισμός ή το διοικητικό συμβούλιο», δήλωσε στο Expressen εκπρόσωπος Τύπου της σουηδικής Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

«Επέλεξε να εγκαταλείψει την αποστολή της για να διασφαλίσει ότι το έργο του οργανισμού δεν θα επηρεαστεί από μια κατάσταση που συνέβη πολύ πριν εμπλακεί στον οργανισμό μας» πρόσθεσε.

Σε email προς το πρακτορείο, η Ρουμπινστάιν δήλωσε: «Είναι δική μου απόφαση να παραιτηθώ από πρόεδρος. Όπως έχω ανακοινώσει προηγουμένως, συνάντησα τον Επστάιν σε μια περίπτωση. Εκτός από αυτό, δεν είχα καμία άλλη επαφή μαζί του».

Ο Μπραντ Καρπ της δικηγορικής εταιρείας Paul, Weiss

Ο Μπραντ Καρπ παραιτήθηκε από πρόεδρος της δικηγορικής εταιρείας Paul, Weiss της Wall Street και αντικαταστάθηκε από τον συνεργάτη του Σκοτ ​​Μπάρσεϊ, ανέφερε η εταιρεία, μετά από email που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης που περιείχε προσωπικές και επαγγελματικές επικοινωνίες με τον Επστάιν. Μέσα στα έγγραφα υπάρχουν στοιχεία για δείπνα ανάμεσά τους αλλά και ένα αίτημα για βοήθεια ώστε να εργαστεί ο γιος του Καρπ σε μια ταινία του Γούντι Άλεν, όπως ανέφερε το Reuters.

«Η ηγεσία στην Paul Weiss τα τελευταία 18 χρόνια ήταν η τιμή της επαγγελματικής μου ζωής. Πρόσφατα δημοσιεύματα έχουν δημιουργήσει μια απόσπαση της προσοχής και έχουν στρέψει τα φώτα σε εμένα, κάτι που δεν είναι προς το συμφέρον της εταιρείας», δήλωσε ο Καρπ σε ανακοίνωση, που εξέδωσε η εταιρεία την Τετάρτη.

Μία μέρα πριν είχε δηλώσει πως ο Καρπ «μετανιώνει» για τις αλληλεπιδράσεις του με τον Επστάιν και δεν υπήρξε μάρτυρας ή συμμετείχε σε καμία παράβαση, σύμφωνα με το Reuters.

Με πληροφορίες του Newsweek/Politico/Guardian/BBC