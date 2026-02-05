Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ επιβεβαίωσε στο Politico ότι ο Brende είχε συμμετάσχει «σε τρία επαγγελματικά δείπνα με τον Τζέφρι Επστάιν.

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός διεξάγει έρευνα για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του, Børge Brende, μετά την αποκάλυψη της σχέσης του με τον εκλιπόντα δισεκατομμυριούχο ένοχο για σεξουαλικά εγκλήματα και trafficking, Τζέφρι Επστάιν.

Ο Brende, πρώην υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας, δείπνησε με τον Επστάιν τρεις φορές το 2018 και το 2019, και οι δύο αντάλλαξαν μηνύματα και email.

Ωστόσο μόλις τον περασμένο Νοέμβριο, ο Brende αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε επαφή με τον Επστάιν αλλά μετά την αποκάλυψη της σχέσης τους στο τελευταίο έγγραφο που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, παραδέχτηκε ότι τον γνώριζε.

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ επιβεβαίωσε στο Politico ότι ο Brende είχε συμμετάσχει «σε τρία επαγγελματικά δείπνα με τον Τζέφρι Επστάιν, και ακολούθησαν επικοινωνίες μέσω email και SMS». Για τη σχέση τους έχει ξεκινήσει ανεξάρτητη έρευνα, την οποία, όπως είπε, ζήτησε ο ίδιος ο Brende, ο οποίος συνεργάζεται με τις Αρχές.

Ο Brende είπε ότι «δεν γνώριζε καθόλου το παρελθόν και τις εγκληματικές δραστηριότητες του Επστάιν» και πως αν το γνώριζε, θα είχε απορρίψει οποιαδήποτε πρόσκληση ή επικοινωνία μαζί του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Αναγνωρίζω ότι θα μπορούσα να είχα διεξάγει μια πιο εμπεριστατωμένη έρευνα για την ιστορία του Επστάιν και λυπάμαι που δεν το έκανα», είπε.

Οι συναντήσεις με τον Επστάιν

Το πρώτο δείπνο, με διπλωμάτες και επιχειρηματικούς ηγέτες στην έπαυλη του Επστάιν στη Νέα Υόρκη, πραγματοποιήθηκε το 2018. Πριν από τη συνάντηση, οι δύο τους αντάλλαξαν απόψεις για το μέλλον του Νταβός, με τον Επστάιν να λέει ότι η συγκέντρωση της ελίτ στην Ελβετία «μπορεί πραγματικά να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ». Οι δυο τους δείπνησαν επίσης μαζί τον Ιούνιο του 2019, λίγο καιρό πριν από τη σύλληψη του Επστάιν.

Ο Επστάιν προσφέρθηκε επίσης να χρησιμοποιήσει τη γνωριμία του με τον Brende για να ασκήσει πιέσεις ώστε οι φίλοι του να προσκληθούν στο Νταβός. Σε μια ξεχωριστή ανταλλαγή email το 2018 με τον πρώην υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Λάρι Σάμερς, ο Επστάιν προσφέρθηκε να «ρωτήσει» τον «καλό του φίλο», τον Berde, όταν ο πρωην ΥΠΟΙΚ παραπονέθηκε ότι δεν είχε προσκληθεί στο Νταβός εκείνη τη χρονιά.

Ο Επστάιν προσφέρθηκε επίσης να συστήσει τον Brende στον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας Πίτερ Θιλ.

Η θητεία Brende

Ο Brende οδήγησε το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ σε μια ταραγμένη περίοδο μετά την παραίτηση του ιδρυτή του Klaus Schwab τον Απρίλιο του 2025 εν μέσω καταγγελιών για τη διαχείριση του φόρουμ. Μια έρευνα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ δεν βρήκε «καμία ένδειξη ουσιαστικής αδικοπραγίας» ωστόσο. Ο οργανισμός δεν έχει ακόμη διορίσει νέο μόνιμο πρόεδρο, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της BlackRock, Larry Fink, να εκτελεί χρέη προσωρινού συμπροέδρου.

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ επιβεβαίωσε ότι ο Brende θα συνεχίσει να είναι πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κατά τη διάρκεια της έρευνας «χωρίς συμμετοχή στη διαδικασία αναθεώρησης».

Η απόφαση για την έναρξη της έρευνας «υπογραμμίζει τη δέσμευση του Φόρουμ για διαφάνεια και διατήρηση της ακεραιότητάς του. Στόχος μας είναι να χειριστούμε αυτό το θέμα με σύνεση και αποτελεσματικότητα», ανέφερε το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Με πληροφορίες του Politico