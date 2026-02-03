Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην Μ.Βρετανία ύστερα από την εμπλοκή του Πίτερ Μάντελσον στην περιβόητη λίστα του Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο πρώην πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσινγκτον και εξέχουσα προσωπικότητα των Εργατικών, Πίτερ Μάντελσον, θα παραιτηθεί από τη θέση του στη Βουλή των Λόρδων την Τετάρτη 4/2, στον απόηχο των νέων αποκαλύψεων για τους δεσμούς του Μάντελσον με τον Αμερικανό σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

«Ο γραμματέας της Βουλής έλαβε (σήμερα Τρίτη) μήνυμα από τον Λόρδο Μάντελσον, με το οποίο τον ενημερώνει για την πρόθεσή του να παραιτηθεί από το αξίωμά του στη Βουλή, παραίτηση με ισχύ από τις 4 Φεβρουαρίου», δήλωσε ο πρόεδρος της Άνω Βουλής.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, διέταξε χθες πλήρη έρευνα των δεσμών μεταξύ του Έπσταϊν και του Μάντελσον, εκτιμώντας ότι θα πρέπει να αποπεμφθεί και από τη Βουλή των Λόρδων. Νωρίτερα σήμερα, εκπρόσωπος της Ντάουινγκ Στριτ δήλωσε πως ο 72χρονος Μάντελσον «απογοήτευσε τη χώρα του».

Ο πρώην πρέσβης, με πολλά κυβερνητικά πόστα στο παρελθόν, παραιτήθηκε την Κυριακή από μέλος του Εργατικού Κόμματος, μετά τις νέες αποκαλύψεις για τις στενές σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν την περίοδο που βρισκόταν στις ΗΠΑ.

