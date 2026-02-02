Σάλος έχει προκληθεί στο Βέλγιο ύστερα από τις αποκαλύψεις σχετικά με τη συνάντηση του πρίγκηπα Λοράν με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο πρίγκηπας του Βελγίου, Λοράν, προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με την αναφορά του ονόματός του στα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και αφορούν τον Τζέφρι Έπσταϊν, τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή που βρέθηκε νεκρός στη φυλακή τον Αύγουστο του 2019.

Όπως ανέφερε, είχε συνολικά δύο προσωπικές συναντήσεις με τον Έπσταϊν, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατόπιν πρωτοβουλίας του ίδιου του Αμερικανού επιχειρηματία. Σύμφωνα με τον 62χρονο πρίγκιπα, η πρώτη συνάντηση έλαβε χώρα στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και η δεύτερη περίπου δέκα χρόνια αργότερα, στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Τόνισε μάλιστα ότι ουδέποτε τον συνάντησε σε δημόσια ή μαζική εκδήλωση.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν προκειμένου να αποσαφηνιστεί προηγούμενη τοποθέτησή του, κατά την οποία είχε επισημάνει ότι δεν είχε ποτέ βρεθεί σε εκδήλωση όπου παρευρίσκονταν ο Έπσταϊν ή άτομα του περιβάλλοντός του.

Ο πρίγκιπας Λοράν αποκάλυψε επίσης ότι ο Έπσταϊν είχε επικοινωνήσει μαζί του αρκετές φορές την περίοδο που ο ίδιος πραγματοποιούσε πρακτική άσκηση στη Νέα Υόρκη, τόσο στον ΟΗΕ όσο και σε μεγάλη τράπεζα. Όπως ανέφερε, ο Έπσταϊν είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον να γνωρίσει τους γονείς του, προκειμένου – όπως ισχυριζόταν – να τους φέρει σε επαφή με πλούσιους και ισχυρούς φίλους του, πρόταση που ο ίδιος απέρριψε.

Χρόνια αργότερα, το 2012, ο Έπσταϊν φέρεται να επικοινώνησε εκ νέου με τον Βέλγο πρίγκιπα, προσκαλώντας τον σε δείπνο στο Παρίσι, στο οποίο – σύμφωνα με την περιγραφή του – θα συμμετείχαν ένας αρχηγός κράτους καθώς και εύπορα και επιφανή πρόσωπα. Ο πρίγκιπας Λοράν δήλωσε ότι αρνήθηκε και αυτή την πρόσκληση, ξεκαθαρίζοντας πως δεν αποδέχθηκε ποτέ τέτοιου είδους προσεγγίσεις.

