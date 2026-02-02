«Η Ολυμπιακή Εκεχειρία αποτελεί σύμβολο και μήνυμα κατά της βίας», δήλωσε ο Ιταλός Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, απηύθυνε σήμερα έκκληση για τον σεβασμό της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, με αφορμή την έναρξη της 145ης Συνόδου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, τέσσερις ημέρες πριν από την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο-Κορτίνα».

Κατά την ομιλία του στον ιστορικό χώρο της Σκάλας του Μιλάνου, ο Ιταλός πρόεδρος υπογράμμισε τον ρόλο του αθλητισμού ως φορέα ειρήνης και διαλόγου σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται από συγκρούσεις και διχασμούς.

«Ο αθλητισμός αποτελεί ειρηνική συνάντηση, μαρτυρία αδελφοσύνης σε συνθήκες ευγενούς άμιλλας. Είναι το ακριβώς αντίθετο από έναν κόσμο στον οποίο υπερισχύουν φραγμοί και έλλειψη επικοινωνίας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Σέρτζιο Ματαρέλα αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της Ολυμπιακής Εκεχειρίας ως συμβολικού αλλά και ουσιαστικού μηνύματος κατά της βίας, επισημαίνοντας ότι ο αθλητισμός λειτουργεί ως αντίβαρο στη λογική των όπλων και της καταπίεσης.

«Ο αθλητισμός αντιτάσσεται στη βία η οποία -από όποιον και αν ασκείται- παράγει νέα βία, καταπατά την εθνική αξιοπρέπεια, καταπιέζει τους λαούς και επιφέρει οπισθοχώρηση της ποιότητας ζωής. Ζητάμε με επίμονη αποφασιστικότητα, να γίνει παντού σεβαστή η Ολυμπιακή Εκεχειρία... Ζητάμε η εκεχειρία του αθλητισμού να κάνει τα όπλα να σιγήσουν», πρόσθεσε.

Η παρέμβαση του Ιταλού προέδρου αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων, επαναφέροντας στο προσκήνιο το διαχρονικό μήνυμα της ειρήνης και της συνύπαρξης που συνοδεύει τον παγκόσμιο αθλητισμό.