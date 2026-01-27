Ο ρόλος της ICE είχε αναφερθεί το Σαββατοκύριακο από την ιταλική εφημερίδα il Fatto Quotidiano, προκαλώντας αντικρουόμενες δηλώσεις από Ιταλούς αξιωματούχους που δεν ήθελαν να φανεί ότι επιβεβαιώνουν τη συμμετοχή της υπηρεσίας.

Πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) θα έχουν ρόλο ασφαλείας στους επερχόμενους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ιταλία, σύμφωνα με πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν σε τοπικά μέσα από πηγές της Πρεσβείας των ΗΠΑ στη Ρώμη. Το Associated Press επιβεβαίωσε ανεξάρτητα τις πληροφορίες από δύο πηγές της πρεσβείας.

Οι πηγές που επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή της ICE δήλωσαν ότι πράκτορες θα στηρίξουν την Υπηρεσία Διπλωματικής Ασφαλείας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και δεν θα διεξάγουν επιχειρήσεις σχετικές με τη μετανάστευση.

Σε προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, αρκετές ομοσπονδιακές υπηρεσίες είχαν συνδράμει στην ασφάλεια Αμερικανών διπλωματών, μεταξύ αυτών και το ανακριτικό σκέλος της ICE, γνωστό ως Homeland Security Investigations, ανέφεραν οι πηγές. Δεν κατονομάστηκαν, καθώς δεν είναι εξουσιοδοτημένες να μιλούν δημόσια.

Ο δήμαρχος του Μιλάνου, Τζουζέπε Σάλα, δήλωσε ότι η ICE δεν είναι ευπρόσδεκτη στην πόλη του, η οποία θα φιλοξενήσει τα περισσότερα αγωνίσματα πάγου κατά τη διάρκεια των Αγώνων, από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου.

«Πρόκειται για μια πολιτοφυλακή που σκοτώνει, μια πολιτοφυλακή που μπαίνει στα σπίτια των ανθρώπων, υπογράφοντας μόνη της τις άδειες να το κάνουν. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι ευπρόσδεκτοι στο Μιλάνο, χωρίς καμία αμφιβολία», δήλωσε ο Σάλα στο RTL Radio 102, πριν επιβεβαιωθεί επίσημα η ανάπτυξη της ICE στους Αγώνες.

Ο ρόλος της ICE είχε αναφερθεί το Σαββατοκύριακο από την ιταλική εφημερίδα il Fatto Quotidiano, προκαλώντας αντικρουόμενες δηλώσεις από Ιταλούς αξιωματούχους που δεν ήθελαν να φανεί ότι επιβεβαιώνουν τη συμμετοχή της υπηρεσίας.

Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι, δήλωσε το Σάββατο ότι δεν είχε λάβει επιβεβαίωση για την ανάπτυξη της ICE, προσθέτοντας ωστόσο ότι «δεν βλέπω ποιο θα ήταν το πρόβλημα», σύμφωνα με το πρακτορείο ANSA.

Το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών επανέλαβε την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν επιβεβαιώσει τη σύνθεση της ομάδας ασφαλείας τους και επέμεινε ότι «προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η ICE των ΗΠΑ θα συνοδεύσει την αμερικανική αντιπροσωπεία».

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας που θα παραστεί στην τελετή έναρξης στις 6 Φεβρουαρίου. Στην αντιπροσωπεία θα συμμετέχει επίσης και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Η επιβεβαίωση του ρόλου της ICE στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στη δημόσια ιταλική τηλεόραση RAI την Κυριακή, στο οποίο πράκτορες της ICE απειλούν να σπάσουν το τζάμι οχήματος συνεργείου της RAI που έκανε ρεπορτάζ στη Μινεάπολη, όπου επιχειρήσεις της ICE έχουν προκαλέσει μαζικές διαδηλώσεις.

Στις εικόνες που μεταδόθηκαν διακρίνεται εικονολήπτης και δημοσιογράφος μέσα σε ΙΧ αυτοκίνητο. Σε μικρή απόσταση, μπροστά τους βρίσκεται όχημα της ICE. Ο οπερατέρ και η δημοσιογράφος μετά από λίγο «παγιδεύονται» στον συγκεκριμένο δρόμο, καθώς στο προπορευόμενο όχημα της ICE προστίθεται και ένα δεύτερο ακριβώς πίσω τους. Αμέσως μετά, οι άνδρες της ICE βγήκαν από το όχημά τους και πλησίασαν το ΙΧ με τους απεσταλμένους της δημόσιας ιταλικής τηλεόρασης, ζητώντας από τους επιβαίνοντες να κατεβάσουν το παράθυρο. Εκείνοι αρνήθηκαν, λέγοντας πως «δεν κάνουν τίποτα το κακό» και πως «είναι δημοσιογράφοι». Όπως ακούγεται στο βίντεο, οι ένοπλοι απαντούν πως «αν συνεχίσετε να μας ακολουθείτε, θα σπάσουμε το παράθυρο και θα σας τραβήξουμε έξω, αυτή είναι η μοναδική προειδοποίησή μας».

