Θα είναι 41 ετών, όταν αρχίσουν οι Αγώνες του Λος Άντζελες.

Μπορεί ο Νόβακ Τζόκοβιτς να μετράει... αντίστροφα για να γιορτάσει (σ.σ. στις 22 Μαΐου) τα 39α γενέθλιά του, ωστόσο ο Σέρβος τενίστας δήλωσε ότι έχει ακόμη μακροπρόθεσμους στόχους και πως βλέπει με καλό μάτι το ενδεχόμενο να υπερασπιστεί στους Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028 τον Ολυμπιακό τίτλο που κατέκτησε στο Παρίσι.

Ο «Νόλε» χαρακτήρισε τη νίκη του επί του Κάρλος Αλκαράθ στον τελικό των Ολυμπιακών του 2024 ως τη μεγαλύτερη αθλητική επιτυχία της σπουδαίας καριέρας του, ωστόσο ο πολύπειρος άσος θα είναι 41 ετών, όταν αρχίσουν οι Αγώνες του Λος Άντζελες.

«Αυτός είναι ένας από τους μακροπρόθεσμους στόχους, να φτάσω στους Ολυμπιακούς. Αυτό θα ήταν ωραίο» δήλωσε ο Τζόκοβιτς στους δημοσιογράφους, μετά τη νίκη του επί του Πολωνού Καμίλ Μάιχρζακ στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της κατηγορίας Masters 1000 που διεξάγεται στο Ίντιαν Ουέλς της Καλιφόρνια, και συνέχισε: «Είναι ακόμα πολύ μακριά. Νομίζω ότι, στην ηλικία μου και σε αυτό το στάδιο της καριέρας μου, κάθε χρόνος φαίνεται σαν μια μεγαλύτερη περίοδος από ό,τι είναι για οποιονδήποτε είναι νεώτερος. Όμως, θα προσπαθήσω να τα καταφέρω, σίγουρα είναι ένα από τα κίνητρα, οπότε θα προσπαθήσω να είμαι εκεί».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άντι Μάρεϊ είναι ο μόνος άνθρωπος που υπερασπίστηκε με επιτυχία ένα χρυσό μετάλλιο στο απλό των Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς ο 38χρονος Βρετανός ανέβηκε στην κορυφή το 2012 στο Λονδίνο και το 2016 στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Από την πλευρά του, ο Ο Τζόκοβιτς, ο οποίος έχει πανηγυρίσει 24 τίτλους σε τουρνουά γκραν σλαμ, κατέκτησε ακόμη το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008.