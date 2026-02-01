Καλλιτέχνες και χορευτές ζωντανεύουν θεότητες και αγωνίσματα της Αρχαίας Ελλάδας στα κανάλια της Βενετίας, από 15 έως 28 Φεβρουαρίου, μαγεύοντας τους επισκέπτες.

Το καρναβάλι της Βενετίας φέτος γιορτάζει την κληρονομιά της Αρχαίας Ελλάδας και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, με μια εντυπωσιακή πλωτή παρέλαση που μαγνητίζει τα βλέμματα. Γόνδολες διακοσμημένες με παραδοσιακές ελληνικές φορεσιές και στοιχεία από τους Ολυμπιακούς Αγώνες ταξιδεύουν στα κανάλια της πόλης, προσφέροντας μια μοναδική αισθητική εμπειρία.

Δεκάδες στολισμένες βάρκες, με πληρώματα μεταμφιεσμένων καρναβαλιστών, διέσχισαν το εμβληματικό κανάλι, παρουσιάζοντας σκηνικά εμπνευσμένα από το ολυμπιακό πνεύμα, τη μυθολογία και την ποπ κουλτούρα. Ανάμεσα στα πλωτά δρώμενα ξεχώρισε μια εντυπωσιακή κατασκευή σε σχήμα αρουραίου, η οποία άνοιξε απελευθερώνοντας κομφετί, ενώ δεν έλειψαν τα καπνογόνα και οι πολύχρωμες εκρήξεις κάτω από τη Γέφυρα του Ριάλτο.

Οι συμμετοχές περιελάμβαναν καλλιτέχνες και χορευτές που αναπαριστούσαν αρχαίες ελληνικές θεότητες και αγωνίσματα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής και πολιτισμού.

Το καρναβάλι προσελκύει πλήθος επισκεπτών, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν τη σύνθεση τέχνης και ιστορίας που αναδεικνύει τους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο πολιτισμών.

