Ντέρμπι για γερά νεύρα στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Ολυμπιακό να ισοφαρίζει στο 106' με εύστοχο πέναλτι του Ταρέμι και να παίρνει στο φινάλε τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1). Η Ένωση είχε προηγηθεί στο 59' με τον Βάργκα που είχε περάσει μόλις στο ματς, είχε δοκάρι με τον Πινέδα λίγο αργότερα, αλλά στο τέλος με το πέναλτι που δόθηκε μέσω VAR στην εκπνοή των καθυστερήσεων ΑΕΚ και Ολυμπιακός μοιράστηκαν από έναν βαθμό.