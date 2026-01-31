Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+

Το πρωτάθλημα έχει ακόμα πολύ, πολύ δρόμο. Κάθε ντέρμπι, όμως, έχει την δική του ξεχωριστή βαρύτητα. Και αυτό μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού, με το οποίο κάνει ποδαρικό ο Φεβρουάριος το βράδυ της Κυριακής (01/02, 21:00), μπορεί να καθορίσει την μετέπειτα πορεία των δύο εκ των τριών διεκδικητών του τίτλου μαζί με τον ΠΑΟΚ.



Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι αήττητη εδώ και δέκα παιχνίδια στην ελληνική Super League, χάνοντας για τελευταία φορά από την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ (2-0 τον Οκτώβριο), η οποία φτάνει στο ντέρμπι με την ψυχολογία στα ύψη, μετά την σπουδαία νίκη – πρόκριση επί του Άγιαξ στο Champions League.



Η Interwetten.gr παίζει… μεγάλη μπάλα στο ντέρμπι της ΑγιαΣοφιάς με απόδοση 34.00*, η οποία προκύπτει από Bet Builder με πέντε επιλογές από το συναρπαστικό ντέρμπι του Δικεφάλου με τους Ερυθρόλευκους.



Έχουμε και λέμε: Να βρουν δίχτυα ο Λούκα Γιόβιτς για την ΑΕΚ και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί για τον Ολυμπιακό, να δεχθούν κίτρινη κάρτα αντίστοιχα Λάζαρος Ρότα και Ζουλιάν Μπιανκόν και να εκτελεστούν πάνω από 7,5 κόρνερ συνολικά.



Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιανουαρίου και πρώτο του Φεβρουαρίου περιλαμβάνει και άλλες σπουδαίες αναμετρήσεις όπως Νάπολι – Φιορεντίνα (Σάββατο 31/01, 19:00), Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου (31/01, 19:30), Λίβερπουλ – Νιουκάστλ (31/01, 22:00), Τότεναμ – Μάντσεστερ Σίτι (01/02, 18:30), Στρασμπούρ – Παρί Σεν Ζερμέν (01/02, 21:45) και Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ρεάλ Σοσιεδάδ (01/02, 22:00).



