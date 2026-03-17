Βασικά Οικονομικά Στοιχεία

Τα Συνολικά Έσοδα ανήλθαν σε 51,9 εκατ. ευρώ έναντι 46,2 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 12,3%) σε σύγκριση με την χρήση 2024.

Τα Έσοδα από Μισθώματα ανήλθαν σε 41,1 εκατ. ευρώ έναντι 37,5 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 9,6%) σε σύγκριση με την χρήση 2024.

Τα Προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 31,3 εκατ. ευρώ έναντι 30,1 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 4,0%) σε σύγκριση με την χρήση 2024.

Τα Καθαρά Κέρδη, μη συμπεριλαμβανομένων των κερδών από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα (Αdjusted Profit After Tax) ανήλθαν σε 21,6 εκατ. ευρώ έναντι 13,1 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 64,9%) σε σύγκριση με την χρήση 2024.

Τα Καθαρά Κέρδη (Net Profit) ανήλθαν σε 39,9 εκατ. ευρώ έναντι 24,0 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 66,1%) σε σύγκριση με την χρήση 2024.

Τα Κεφάλαια από Λειτουργικές Δραστηριότητες (Funds from Operations) ανήλθαν σε 22,0 εκατ. ευρώ έναντι 15,2 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 44,3%) σε σχέση με την χρήση 2024.

Σύνολο Ενεργητικού 661,0 εκατ. ευρώ την 31.12.2025 έναντι 605,1 εκατ. ευρώ (αύξηση 9,2%) σε σχέση με την 31 η Δεκεμβρίου 2024.

Η Μεικτή Εύλογη Αξία (Gross Asset Value) την 31.12.2025 ανήλθε σε 601,5 εκατ. ευρώ έναντι 541,5 εκατ. ευρώ την 31.12.2024 (αύξηση 11,1%).

Η εσωτερική λογιστική αξία ( Net Asset Value ) την 31 η Δεκεμβρίου 2025 ανήλθε στα 340,0 εκατ. ευρώ (€2,81 ανά μετοχή ) έναντι 311,9 εκατ. ευρώ (€2,59 ανά μετοχή), σημειώνοντας αύξηση 9,0% σε σύγκριση με την 31 η Δεκεμβρίου 2024.