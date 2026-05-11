Η Τράπεζα Κύπρου κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους 121 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση της ισχυρής κερδοφορίας της, την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του δανειακού της χαρτοφυλακίου.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο όμιλος, ο νέος δανεισμός ανήλθε στα 829 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 9% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώθηκε στα 11,1 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 2% από το τέλος του 2025, ενώ οι καταθέσεις πελατών παρέμειναν σταθερές στα 22,3 δισ. ευρώ, διατηρώντας τη ρευστότητα του ομίλου σε υψηλά επίπεδα.

Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) ανήλθε στο 18%, με τα βασικά κέρδη ανά μετοχή να φθάνουν τα 0,28 ευρώ. Την ίδια στιγμή, ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 37% σε προσαρμοσμένη βάση, στοιχείο που αποτυπώνει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα της τράπεζας.

Θετική ήταν και η εικόνα στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, καθώς το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε στο 1,1% από 1,2% στο τέλος του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, η τράπεζα κατέγραψε καθαρή πίστωση πιστωτικών ζημιών δανείων ύψους 17 μονάδων βάσης, κυρίως λόγω αναστροφής προβλέψεων που αφορούσαν συγκεκριμένο πελάτη.

Σε ό,τι αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια, ο δείκτης CET1 ανήλθε στο 20,7%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 25,5%, ενισχυμένος από οργανική δημιουργία κεφαλαίων ύψους 114 μονάδων βάσης.

Παράλληλα, η τράπεζα ανακοίνωσε δύο στρατηγικές κινήσεις με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή της. Ειδικότερα, προχώρησε σε συμφωνία με την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως για την εξαγορά χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ και καταθέσεων περίπου 500 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, συμφώνησε στην απόκτηση ποσοστού 26% στη Wealthyhood, fintech εταιρεία που προσφέρει ψηφιακή πρόσβαση σε επενδύσεις σε μετοχές και ETFs.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Πανίκος Νικολάου, δήλωσε ότι η τράπεζα ξεκίνησε δυναμικά το 2026, επιτυγχάνοντας αποδόσεις υψηλότερες από τους στόχους που έχουν τεθεί, παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τις προκλήσεις του διεθνούς περιβάλλοντος.

Για την περίοδο 2026-2028, η τράπεζα επαναβεβαίωσε τον στόχο για ετήσια απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων σε επίπεδα “mid-teens”, καθώς και τη διατήρηση υψηλής πολιτικής διανομών προς τους μετόχους. Το payout ratio εκτιμάται ότι θα ανέλθει έως και στο 90% για τα κέρδη του 2026 και έως το 100% για την περίοδο 2027-2028, υπό την προϋπόθεση των συνθηκών της αγοράς και των εποπτικών απαιτήσεων.