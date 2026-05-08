Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από την ισχυρή πορεία των υπηρεσιών κινητής, την αυξημένη ζήτηση για λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού και την περαιτέρω διείσδυση των υπηρεσιών οπτικών ινών FTTH.

Ο ΟΤΕ κατέγραψε προσαρμοσμένα κέρδη 153,6 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026, παρουσιάζοντας ισχυρές επιδόσεις σε κινητή τηλεφωνία, υπηρεσίες ICT και δίκτυα νέας γενιάς, παρά τις πιέσεις στη διεθνή χονδρική δραστηριότητα. Τα συνολικά έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 859,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,9% σε ετήσια βάση, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) ενισχύθηκε κατά 2,8%, φτάνοντας τα 338,4 εκατ. ευρώ.

Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από την ισχυρή πορεία των υπηρεσιών κινητής, την αυξημένη ζήτηση για λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού και την περαιτέρω διείσδυση των υπηρεσιών οπτικών ινών FTTH. Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής αυξήθηκαν κατά 5,5%, με τη διοίκηση να αποδίδει την επίδοση στη μετακίνηση πελατών προς συμβόλαια και πακέτα υψηλότερης αξίας. Παράλληλα, οι υπηρεσίες σταθερής λιανικής ενισχύθηκαν κατά 1,1%, με βασικό μοχλό την επέκταση του δικτύου FTTH και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της συνδρομητικής τηλεόρασης.

Σημαντική ώθηση έδωσε και ο τομέας System Solutions, όπου τα έσοδα εκτινάχθηκαν κατά 76,3%, καθώς δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς επιταχύνουν επενδύσεις ψηφιοποίησης ενόψει της σταδιακής ολοκλήρωσης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε επίσης νέο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών Data Center και GPU-as-a-Service για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας ψηφιακής υποδομής. ￼

Αντίθετα, τα έσοδα χονδρικής μειώθηκαν κατά 39,7%, εξαιτίας της προγραμματισμένης σταδιακής παύσης δραστηριοτήτων διεθνούς κίνησης χαμηλού περιθωρίου κέρδους. Παρά τη μείωση αυτή, η εταιρεία εκτιμά ότι η αυξανόμενη χρήση του δικτύου FTTH από άλλους παρόχους θα λειτουργήσει αντισταθμιστικά τα επόμενα χρόνια.

Οι επενδύσεις του ομίλου ανήλθαν σε 108,5 εκατ. ευρώ, με επίκεντρο την ανάπτυξη των υποδομών FTTH και του δικτύου 5G Stand Alone. Το δίκτυο οπτικών ινών καλύπτει ήδη περισσότερα από 2,1 εκατ. νοικοκυριά, ενώ στόχος της διοίκησης είναι η κάλυψη 2,4 εκατ. έως το τέλος του 2026 και 3,5 εκατ. έως το 2030.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, χαρακτήρισε το πρώτο τρίμηνο «ισχυρό ξεκίνημα» για το 2026, τονίζοντας ότι η στρατηγική του ομίλου επικεντρώνεται στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας. Όπως ανέφερε, η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στους στόχους της για το σύνολο της χρονιάς, προσβλέποντας σε ελεύθερες ταμειακές ροές περίπου 750 εκατ. ευρώ και επενδύσεις κοντά στα 600 εκατ. ευρώ.