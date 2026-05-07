Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.305,74 μονάδες καταγράφοντας άνοδο 0,26% και συμπληρώνοντας τέσσερις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις.

Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 326,99 εκατ. ευρώ, με σημαντικό μέρος των συναλλαγών να προέρχεται από πακέτα, κυρίως στη Eurobank και στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 23 πακέτα συνολικής αξίας 99,1 εκατ. ευρώ. Στο σύνολο της αγοράς, 69 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 51 υποχώρησαν και 79 παρέμειναν αμετάβλητες, αποτυπώνοντας διατήρηση της θετικής εικόνας στο ταμπλό.

Ο τραπεζικός δείκτης υπεραπέδωσε με κέρδη 0,61% στις 2.641,64 μονάδες. Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank έκλεισε με άνοδο 0,77% στα 3,93 ευρώ, η Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 0,93% στα 8,68 ευρώ και η Alpha Bank κατά 0,26% στα 3,78 ευρώ. Αντίθετα, η Εθνική Τράπεζα υποχώρησε κατά 0,35% στα 14,25 ευρώ. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν επίσης η Optima Bank με +3,47% και η Τράπεζα Κύπρου με +1,89%.

Ο FTSE υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,32% στις 5.860,71 μονάδες. Ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος με οριακή άνοδο 0,05% στις 2.946,70 μονάδες. Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Titan ξεχώρισε με κέρδη 2,70% στα 50,9 ευρώ, ενώ η Metlen συνέχισε ανοδικά με +1,82% στα 37,98 ευρώ. Ισχυρή ήταν και η εικόνα της Βιοχάλκο με άνοδο 3,47% στα 17,9 ευρώ, ενώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύθηκε κατά 1,65% στα 43,20 ευρώ. Η ΔΕΗ έκλεισε με μικρά κέρδη 0,37% στα 18,85 ευρώ. Πιέσεις δέχθηκε η Coca-Cola HBC που υποχώρησε κατά 1,93% στα 50,7 ευρώ, ενώ απώλειες κατέγραψαν επίσης η Allwyn με -3,21% στα 12,83 ευρώ και ο ΟΤΕ με -1,61% στα 18,30 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ανοδικά κινήθηκαν η ΕΧΑΕ με +1,88%, η Intralot με +0,98% και η ΑΒΑΞ με +0,72%, ενώ πτώση σημείωσαν ο ΟΛΠ με -3,15% και η Dimand με -3,03%.